Chico Forti, addio a Java, il cane che in carcere dorme con lui/ Saranno separati

Per Chico Forti, quello a Java sarà un addio che farà più male degli altri. “Speravo nella mia partenza anticipata con la possibilità di adottarlo, ma non andrà così. Non sarò sorpreso se in futuro Java proverà a nuotare nell’oceano cercando di tornare da me. Spero che nel posto in cui lo porteranno ci siano alte recinzioni e massima sicurezza per contenere la sua naturale tendenza ribelle: io e lui abbiamo molto in comune. Ora mi sto lentamente adattando all’idea che Java vada in un posto migliore, mi auguro solo che non sia un piccolo appartamento senza giardino: lui è così abituato a correre chilometri con me che considera ogni pezzo di terreno calpestato come suo” ha rivelato l’imprenditore, emozionato.

Per l’italiano, in carcere già dal 2000, sarà l’ennesima batosta di una vita che è cambiata completamente, a suo dire, per un errore giudiziario: “Questi ultimi giorni da vivere insieme, ogni secondo 24 ore su 24, rafforzeranno la mia memoria a lungo termine. Spero che Java superi questa separazione prima e meglio di me: quando mi sono separato da Chutney mi sono sentito come se fosse la fine del mondo, ora sento che sarà la fine dell’universo“.