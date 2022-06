Chiello, chi è?/ Con Bresh sarà il grande ospite del Piccolo Festival

Sarà una grande chance per Chiello che sarà tra i protagonisti del Radio Zeta Future Hits 2022. Si prevede un’estate “turbolenta” per il ragazzo che continua a mettersi in mostra grazie al suo estro e al suo essere davvero molto particolare come artista. Lo vedremo come grande ospite insieme a Bresh al Piccolo Festival al Parco Urbano di Bagheria. In provincia di Palermo l’evento sarà protagonista della sua prima edizione in una cornice davvero straordinaria. Sicuramente questo evento si propone per diventare uno dei più importanti di tutta la Sicilia e perché no dell’Italia non solo meridionale almeno per quanto riguarda i giovani. Si è deciso infatti di puntare su due ragazzi giovanissimi in grado di conquistare il pubblico e seguitissimi in questo inizio di 2022.

Chiello/ Da "Oceano paradiso" alla storia con Christina Bertevello. Amore finito?

Chi è Chiello? La sua carriera

Chiello, pseudonimo di Rocco Modello, è un cantante di 22 anni che ha partecipato a X Factor e sta conquistando il pubblico della nuova generazione grazie alle sue canzoni innovative e originali. Ha prodotto, per il momento, solamente un album da solista intitolato Oceano paradiso, che ha riscosso un grande successo tra il pubblico degli ascoltatori. Ha ottenuto i primi successi grazie alla creazione, nel 2017, del gruppo FSK Satellite, con cui ha fatto i primi concerti e si è esibito le prime volte su vari palcoscenici, ottenendo sia grandi consensi, sia le prime polemiche da parte di chi, ascoltando i suoi testi, ci ritrovava dei versi controversi. Ha realizzato anche un featuring con Rkomi per il brano intitolato Cancelli di mezzanotte. Ovviamente ha ottenuto un successo più diffuso ed è stato conosciuto maggiormente dopo la sua partecipazione a X Factor, che lo ha lanciato nel panorama della musica italiana. Chiello, insieme a numerosi altri artisti italiani, parteciperà all’evento Future Hits 2022 per Radio Zeta all’Auditorium del Parco della Musica di Roma, e tutti sono curiosi di sapere con quali canzoni si esibirà e come saranno le sue performance.

I punti di forza di Chiello

Sicuramente Chiello è un artista variegato ed eclettico, che crea scompiglio e agitazione, ma che raggruppa intorno a lui un grande numero di fan, soprattutto dopo aver conquistato il pubblico e gli spettatori italiani con la sua partecipazione a X Factor. Sicuramente è un artista da seguire, per capirne, nei prossimi mesi e anni, l’evoluzione e come la sua musica si adatterà al panorama musicale italiano e come si comporterà questo giovane cantante per riuscire a mantenere il successo e portare avanti le sue idee e la sua musica. Sicuramente la nuova generazione lo segue calorosamente e apprezza le sue canzoni e i testi che scrive e che porta sul palco durante i suoi concerti. Siamo curiosi, quindi, di scoprire la crescita e lo sviluppo di questo nuovo cantante italiano e aspettiamo l’uscita di nuove canzoni per ascoltare le sue idee e le sue sonorità.

Il video di Quanto ti vorrei di Chiello e Shablo













© RIPRODUZIONE RISERVATA