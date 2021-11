Chiello/ Da “Oceano paradiso” alla storia con Christina Bertevello. Amore finito?

Chiello ospite del secondo live di X Factor: il giovane trapper sta conquistando davvero tutti con “Oceano paradiso”. Il suo debut album è acclamato dalla critica; un disco davvero interessante quello pubblicato dal ventiduenne lucano ex componente dei FSK Satellite considerato, a detta di molti, enfants terribles del meme rap. Una strada in salita per il giovanissimo trapper che ha avuto anche l’onore di lavorare con Guadagnino nel Fraser di We Are Who We Are ed è stato citato da Achille Lauro e Måneskin. Che dire tutto lascia presagire un futuro pazzesco nel mondo della musica.

Dal punto di vista della vita privata, il giovane rapper è fidanzato con Christina Bertevello, ma la loro storia è terminata. A rivelarlo è stata proprio la giovanissima influencer che ha risposto ad alcuni fan che le hanno chiesto se fosse fidanzata con Anima dei Mates. La risposta di Christina ha chiarito ogni dubbio: “non sto con Sasha, è un mio amico. Io mi sono lasciata da un mese”

Chiello e Christina Bertevello: è finito l’amore?

“Mi sono lasciata da un mese”. Le parole di Christina Bertevello ai fan hanno chiarito ogni dubbio: l’amore con Chiello è davvero finito. Da parte del rapper di “Oceano paradiso” nessun commento, anche se poco dopo l’influencer ha scritto un breve post in cui ha lasciato intendere di essere ancora innamorata di lui. ”

“Non stiamo più insieme ma sono innamorata, sì. Sono molto aperta con i miei sentimenti, non me ne frega niente di dirlo. Ci siamo lasciati ma io sono ancora presa. Non entrerò nel merito delle motivazioni perché lui è una persona molto riservata. Io sentimentalmente sono ancora legata ma ho preso la decisione di stare sola” – ha scritto Christina sui social a conferma che da parte sua c’è ancora un sentimento. Chissà che il rapper non possa leggerlo e fare un passo indietro!

