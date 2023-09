Chris Evans e Alba Baptista si sono sposati/ Matrimonio segreto tra le star di Hollywood: ecco chi c’era

Chris Evans e Alba Baptista ufficialmente marito e moglie: le nozze top secret per la coppia

Chris Evans e Alba Baptista si sono sposati. L’attore e la sua compagna sono convolati a nozze in gran segreto durante il fine settimana, circondati dall’affetto di amici, parenti e star di Hollywood, come riferito dal magazine People. Chris Evans, eletto uomo più seducente del 2022 proprio dal magazine People, aveva ufficializzato la sua storia d’amore con la bellissima Alba Baptista non molti mesi fa, su Instagram, condividendo una clip riassuntiva dell’anno che si stava per concludere con una serie di momenti in cui lui e Alba si stuzzicavano a vicenda.

Alba Baptista e Chris Evans allo scoperto/ Video, dedica d'amore di Captain America

Il loro amore, in tutti questi mesi, è stato vissuto in gran segreto e di conseguenza è stato celebrato senza troppo clamore mediatico. Secondo quanto riporta People, Chris Evans e Alba Baptista sarebbero convolati a nozze sabato scorso a Cape Cod, in Massachusetts, con tanti attori e attrici dell’Universo Cinematografico Marvel presenti al lieto evento.

I fantastici 4, Italia 1/ Come vedere in streaming li film con Jessica Alba

Chris Evans e Alba Baptista, al matrimonio segreto tante star di Hollywood

Tra gli invitati al matrimonio di Chris Evans e Alba Baptista c’erano Robert Downey Jr. e sua moglie Susan, Chris Hemsworth e sua moglie Elsa Pataky, così come Jeremy Renner, John Krasinski e Emily Blunt. Nessuno di loro, tuttavia, pare aver condiviso nulla sui social, probabilmente per rispettare il desiderio di privacy dei festeggiati.

La ventiseienne Alba Baptista, invece, pare stia usando Instagram quasi esclusivamente per motivi di lavoro, per questo motivo anche sul suo profilo compare poco o nulla della vita privata con Chris. Ricordiamo che la giovane attrice di origine portoghese ha debuttato al cinema più di dieci anni fa nel corto Amanhã é um Novo Dia di Raquel Pinheiro. La vera fama arriva nel 2020 grazie al ruolo di Ava, nella serie Netflix Warrior Nun.

Chris Evans sarà Captain America?/ Trattative in corso, l'attore: "mai dire mai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA