Christian dopo Amici, Verissimo/ “Grazie per avermi accettato e voluto”

Da Amici 21 a Verissimo, Christian torna a raccontarsi

Può dirsi uno dei protagonisti più amati del serale di Amici 21 in corso dai telespettatori di Canale 5, Christian Stefanelli, e a pochi giorni dall’eliminazione dal talent, il ballerino pupillo di Raimondo Todaro torna a raccontarsi in tv. L’occasione è il doppio appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, dove Christian ha modo e tempo di rispondere alle curiosità generali sul suo conto, soprattutto per i fan. Il ballerino di hip hop e break dance originario di Bergamo, a 18 anni, è riuscito a conquistarsi un baco di danza nella celebre scuola di Maria De Filippi, dove si è fatto valere come pupillo di Raimondo Todaro, per il suo talento innato, lo staging e la capacità dell’interpretazione attraverso i passi di danza, fino alla sua uscita di scena dal talent -stabilita dalle votazioni dei 3 giudici adibiti al serale di Amici 21, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia.

Al talk-show di Silvia Toffanin, Christian Stefanelli segna il suo ritorno in tv , tanto atteso dai fan, dopo che quest’ultimi hanno assistito alla sua uscita di scena da Amici 21, registratasi al termine del primo serale del talent e dopo un’esibizione sulle note di Ego, che è passata alla storia dello show di Maria De Filippi come il momento della resurrezione del ballerino. Un frammento di puntata che ha spazzato via la crisi artistica e personale che aveva turbato Christian sin dal ritiro dell’amico per la pelle Mattia dalla scuola, dovuto ad un infortunio, tanto da renderlo fragile, soprattutto a livello artistico.

Il messaggio di Christian Stefanelli post-Amici 21

In seguito alla sua eliminazione da Amici 21, Christian Stefanelli ha condiviso un messaggio su Instagram, in cui lui si dichiara grato al talent e soprattutto alla produttrice e conduttrice Maria De Filippi, per averlo fatto sentire compreso, accettato e voluto, in primis. “Grazie a tutti… A Maria, per avermi capito, scelto e voluto, con un affetto e una lungimiranza infiniti e di cui le sono immensamente grato.

Ai miei maestri nella scuola di Amici, per avermi dato tanto. Al maestro Todaro , mio mentore, per aver creduto in me da subito ed essere stato il mio riferimento e la mia guida sempre (ti voglio bene!)”, si legge in apertura del messaggio che Christian Stefanelli ha condiviso con i fan, in seguito alla sua uscita da Amici 21.

