Christian e Mattia di nuovo insieme / La reunion dopo Amici 21 commuove i fan!

Amici 21, Christian Stefanelli e Mattia Zenzola si ritrovano

I sentimenti veri non finiscono mai e si nutrono anche oltre i problemi, le incomprensioni e le distanze, come in quest’ultimo caso accade per Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, che tra il 29 e il 30 marzo 2022 si sono ritrovati dopo essersi conosciuti ad Amici 21, per poi perdersi con il ritiro per infortunio del secondo dal talent. In queste ore, i due ritrovati ex Amici 21 condividono in rete foto e video esclusivi della loro reunion, che sta appassionando fan e non dello storico duo nato tra i banchi del talent di Canale 5.

Nella scuola di Maria De Filippi, i due pupilli di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola e Christian, hanno occupato il banco di latinista e breaker di hip-hop da complici intimi, superando -tra le varie avversità- anche le critiche della temuta maestra di danza classica, Alessandra Celentano, per la quale i due giovani non sono da definirsi dei bravi ballerini. Nonostante il peso delle critiche e il ritiro forzato per infortunio ad un piede di Mattia, Christian ha proseguito il percorso nella scuola, anche se in balia di una crisi, che non gli ha permesso di esprimersi al meglio al talent. Questo, fino al secondo serale, quando -finito al ballottaggio schierato contro Crytical- è rinato in un assolo su Ego, registrando una performance iconica della sua “resurrezione”, passata in questi giorni alla storia di Amici. La rinascita non è però bastata a salvarlo, dal momento che alle votazioni dei tre giudici, al secondo serale di Amici 21 Christian Stefanelli è risultato il secondo eliminato dopo Calma, pupillo di Rudy Zerbi e amico per la pelle di LDA.

Christian Stefanelli e Mattia Zenzola: l’abbraccio emoziona il web dopo Amici 21

“Finalmente insieme”, si legge nel messaggio che Mattia Zenzola rilascia a corredo di un carosello di foto che lo immortalano con il ritrovato Christian Stefanelli e i due ammiccano all’obiettivo fotografico dello smartphone. Un post che fa ora incetta di like, condivisioni e commenti, così come il video che testimonia l’abbraccio dei due ritrovati ex Amici 21, che il latinista ha postato come dedica rivolta al breaker di hip hop, su TikTok. Il video esclusivo della “reunion” post-Amici 21 intanto manda i fan dei due ballerini letteralmente in visibilio.

“Abbiamo aspettato questo momento per giorni, mesi, vi amo”, si legge tra i commossi commenti del web a margine della reunion di Mattia Zenzola e Christian Stefanelli.

