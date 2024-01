Christian Oliver, morto l’attore in un incidente aereo con le due figlie/ Tragedia nel Mar dei Caraibi

È morto Christian Oliver: incidente aereo per l’attore e le sue figlie

Lutto nel mondo del cinema: l’attore di Speed ​​Racer Christian Oliver e le sue due figlie sono morti in un incidente aereo nei Caraibi. L’annuncio, come riferisce Variety, è arrivato dalla polizia reale di St. Vincent e Grenadine. Oliver, il cui vero nome era Christian Klepser, aveva 51 anni, mentre le sue figlie Madita e Annik avevano rispettivamente 12 e 10 anni. Nello schianto è morto anche il pilota Robert Sachs: erano gli unici passeggeri a bordo dell’aereo.

L’aereo era un piccolo monomotore di proprietà e pilotato dallo stesso Sachs. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio un miglio nautico a ovest di Petit Nevis, una piccola isola delle Grenadine. L’aereo è partito dall’aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm, Bequia, un’isola delle Grenadine, intorno alle 12:11, diretto a St. Lucia come destinazione finale. “Pochi istanti dopo il decollo, l’aereo ha avuto difficoltà ed è precipitato nell’oceano“, ha scritto in una nota la polizia di Royal St. Vincent e Grenadine. “I pescatori e i sommozzatori della Paget Farm si sono recati sul luogo dell’incidente con le loro barche per prestare soccorso. La Guardia Costiera SVG è stata informata e si è recata rapidamente a Paget Farm, Bequia, per guidare le operazioni di salvataggio”.

Christian Oliver, l’attesa degli esami per stabilire le cause della morte

I corpi di Christian Oliver, delle sue figlie e di Sachs sono stati recuperati dalla Guardia Costiera e successivamente dichiarati morti da un ufficiale medico. Sono stati trasportati a St. Vincent e portati all’obitorio di Kingstown, dove verranno effettuati gli esami autoptici per determinare le cause della morte.

L’attore vanta una ricca carriera nel mondo del cinema e della tv, soprattutto dagli anni ’90 agli anni ’20. Recentemente è apparso in Indiana Jones e il quadrante del destino dell’anno scorso e ha interpretato il pilota di auto da corsa Snake Oiler in Speed ​​Racer (2008). Ha avuto anche ruoli in Squadra Speciale Cobra 11, Sense8, L’ispettore George Gently, The Baby-Sitters Club, Saved by the Bell: The New Class e non solo.

