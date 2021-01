Christiane Filangieri / In Mina Settembre è la migliore amica di Serena Rossi

C’è anche Christiane Filangieri nella nuova fiction Rai, Mina Settembre. L’attrice classe 1978 interpreta Irene, la migliore amica di Serena Rossi, che invece indossa i panni della protagonista Mina. Nella mini-serie Christiane Filangieri ricopre un ruolo importante e piuttosto centrale nella trama: fa l’avvocato ed è madre di Gianluca e moglie di Paolo. Per l’attrice italo tedesca si tratta di una bella sfida, dato che da tempo non si vedeva coinvolta in un progetto così importante. Il suo percorso parte dal terzo piazzamento a Miss Italia, all’età di diciannove anni. Una partecipazione che evidentemente le ha dato accesso ad altri sbocchi, conquistati con impegno e talento. Christiane Filangieri nel giro di pochi anni è balzata alla guida di programmi televisivi, ma anche ricoperto ruoli significativi al cinema e nelle fiction.

Christiane Filangieri, da “Una donna per amico” a “Mina Settembre”

Sbirciando nella biografia di Christiane Filangieri si apprende che l’attrice ha preso parte alla terza stagione di “Una donna per amico”, ma non solo. La classe 1978 ha avuto un ruolo in “Perlasca, un eroe italiano” e “Amanti segreti”. È stata tra le protagoniste di “Ho sposato uno sbirro” con l’attore e conduttore Flavio Insinna nella prima e seconda stagione fino all’approdo nel film “Piccola Lady” ed in “Nessuno come noi” di Volfango De Biase. Oggi Christiane Filangieri è sposata col costruttore romano Luca Parnasi ed è mamma del piccolo Alessandro. Il suo ritorno in tv con ‘Mina Settembre’ rappresenta una grande sfida nel panorama televisivo italiano. Al fianco di Serena Rossi vuole fare breccia nel cuore del pubblico e la sensazione è che ci siano tutti gli ingredienti affinché possa riuscirci.



