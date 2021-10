Christine Grady, moglie Anthony Fauci/ Il colpo di fulmine curando un paziente

Christine Grady è la moglie di Anthony Fauci, il famoso immunologo statunitense noto per i suoi contributi nella ricerca sull’AIDS. Anche lei, come la sua dolce metà, è una professionista molto stimata nel campo della medicina. Ha dedicato parte della sua carriera alla lotta contro l’Aids e oggi è passata a capo del Dipartimento di Bioetica del National Institutes of Health Clinical Center. Dalle informazioni raccolte in rete, sappiamo che Christine Grady e Anthony Fauci sono sposati da parecchio tempo.

Stando ad alcune indiscrezioni si sarebbero conosciuti in un modo molto curioso, ovvero durante la cura di un paziente che avevano seguito insieme. Dalla loro storia d’amore, sono nate ben tre figlie. Quando si sono incontrati per la prima volta, tuttavia, la Grady lavorava come infermiera al NIH Clinical Center di Washington DC nel 1983.

Christine Grady e il primo incontro con Anthony Fauci: “pensavo volesse licenziarmi”

Nel 1985 grazie ad un paziente portoghese, le strade di Christine Grady e Anthony Fauci si incrociano definitivamente. Secondo Vogue, la donna avrebbe fatto innamorare il futuro marito con le sue capacità professionali e da li a poco sarebbe arrivato il primo incontro. Un giorno lui la chiamò nel suo ufficio e lei temeva di aver fatto qualcosa di poco consono durante il turno. “Credevo che sarei stata licenziata…”, le sue parole. Ma Fauci, invece, voleva solo invitarla a cena: “Era intelligente, bella, parlava più lingue e aveva un modo meraviglioso di stare al capezzale dei pazienti. Ho subito detto: ‘Devo uscire con lei’“.

