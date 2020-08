Christophe Girard abusò di un 16enne?/ Accusa choc, sindaco di Parigi in imbarazzo

Si addensano nubi minacciose sulla testa di Christophe Girard, ex assessore alla Cultura parigino dimessosi recentemente dalla sua carica dopo lo scoppio dello scandalo Matzneff, lo scrittore pedofilo al quale egli era in qualche modo legato. L’ex dirigente della maison Yves Saint Laurent è finito in queste ore ancor di più al centro della critica per via delle rivelazioni pubblicate dal New York Times e appartenenti a un uomo di 46 anni, che ha accusato l’ex politico di averlo indotto a consumare rapporti sessuali insieme a lui quando aveva solo 16 anni, offrendogli la possibilità di svolgere piccoli lavori presso la sua seconda casa nella Francia meridionale o presso la casa di moda che dirigeva. Un racconto che, inevitabilmente, ha suscitato enorme imbarazzo a livello amministrativo all’ombra della Tour Eiffel, dove persino il sindaco, Anne Hidalgo, che fino alla fine ha tentato di difendere il suo ormai ex assessore, ha deciso di voltargli le spalle.

CHRISTOPHE GIRARD ABUSÒ DI UN 16ENNE?

Come riporta il New York Times, Aniss Hmaïd, 46enne francese di origine tunisina, ha rivelato di aver incontrato Christophe Girard trent’anni prima in spiaggia ad Hammamet. “Ha approfittato della mia giovinezza per il suo piacere sessuale – ha asserito –. Posso dire che abbiamo avuto una ventina di rapporti e che erano consensuali, ma in generale ero preso in un ingranaggio un po’ strano: i miei genitori mi incoraggiavano a vedere quell’uomo. Io in cambio speravo di ottenere qualcosa, un lavoro per esempio”. A confermare le sue parole ci sarebbero buste paga e centinaia di scatti compromettenti, fra i quali addirittura se ne annovererebbe uno che mostrerebbe Girard completamente nudo a letto. L’avvocato di quest’ultimo, Delphine Meillet, ha rilasciato a tal proposito una nota per la stampa nella quale scrive che “i fatti denunciati sono caduti in prescrizione, quindi la parola dell’accusatore, contro quella dell’accusato, è lasciata alla valutazione del tribunale dell’opinione, dove ormai quanto alle infrazioni sessuali una presunzione di colpevolezza tende a prendere il posto della presunzione di innocenza”.



