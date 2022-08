Ci vuole un gran fisico/ Su Canale 5 il film con Angela Finocchiaro

Ci vuole un gran fisico, film di Canale 5 diretto da Sophie Chiarello

Ci vuole un gran fisico è una commedia del 2003 che andrà in onda oggi, 29 agosto 2022, a partire dalle 23,55 su Canale 5. Si tratta di una produzione italiana diretta dalla giovane regista Sophie Chiarello e interpretata da: Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Elio, Raul Cremona, Paolo Hendel, Julii Ferrini e Antonella Lo Coco.

Angela Finocchiaro/ "Non sopporto essere pagata meno dei maschi"

Sicuramente è un film sottotono con pochi momenti brillanti e a salvarlo non riesce nemmeno un cast composto di attori straordinari. La presenza scenica centrale della Finocchiaro delude ma non per colpa sua perché il personaggi che le hanno scritto sulle spalle fa acqua da tutte le parti.

Ci vuole un gran fisico, la trama

La pellicola Ci vuole un gran fisico è incentrata sulla vita di una donna di 50 anni, Eva, che lavora nel settore della profumeria di un centro commerciale. Purtroppo, la sua vita non è appagante, in quanto, i rapporti con sua figlia che fa la cantante punk, di nome Francesca, non sono dei migliori e inoltre la madre, nonostante l’avanzare degli anni, non riesce ad accettare la realtà.

Raul Cremona a I Soliti Ignoti/ Chi è il comico milanese: moglie inglese e due figli

A complicarle ancora di più la vita, c’è l’ex marito, un uomo dal carattere infantile che non fa altro che pretendere del denaro da lei. Anche in campo lavorativo le cose non vanno bene, infatti, il suo datore di lavoro non perde occasione per metterla in difficoltà. Eva è demotivata e stanca e comincia a non apprezzarsi più nemmeno fisicamente, anche perché non si sente apprezzata da nessuno e inoltre sta attraversando la delicata fase della menopausa.

La situazione cambia grazie all’arrivo di un angelo custode il quale ha il compito di aiutarla a ritrovare la serenità e l’equilibrio. Nonostante all’inizio la donna si dimostri scettica, piano piano si lascia andare e accetta i suoi consigli riuscendo a raggiungere fiducia, equilibrio e felicità perdute.

Raul Cremona/ "Ho ritrovato l'insegnante che ero a Voglio essere un mago"

© RIPRODUZIONE RISERVATA