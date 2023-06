Ciampino, autista drogato e ubriaco alla guida del bus/ Avrebbe dovuto portare i bimbi in gita

Una bottiglia di birra semivuota al fianco del sedile e sotto l’effetto di droga: un autista di un bus che avrebbe dovuto portare in gita dei bambini è stato fermato in queste condizioni a Ciampino. Dai controlli effettuati dalla Polizia locale è venuto fuori che l’uomo aveva da poco assunto droga, soltanto pochi minuti prima di mettersi al volante del bus che avrebbe accompagnato in gita scolastica gli alunni di una scuola materna.

Gli agenti della Polizia locale di Ciampino hanno controllato il mezzo poco prima della partenza. L’autista non ha convinto i poliziotti municipali, che al lato della guida del bus hanno trovato anche una bottiglia di birra semivuota. Così gli agenti hanno svolto indagini più approfondite.

L’uomo è stato denunciato

L’uomo che avrebbe dovuto accompagnare gli alunni della scuola materna di Ciampino in gita ha cercato di evitare i controlli degli agenti della Polizia locale, che però insospettiti lo hanno accompagnato al Comando. Sia quelli effettuati sul posto, sia quelli in centrale, hanno mostrato un quadro piuttosto grave: l’uomo, infatti, aveva assunto anche sostanza stupefacente prima di mettersi alla guida, con la consequenziale evidente alterazione. guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. I bimbi, come spiega Repubblica, sono ugualmente partiti per la gita grazie alla sostituzione dell’autista del Al conducente, un uomo di mezz’età, è stata ritirata immediatamente la patente di guida. Inoltre sarà deferito all’Autorità Giudiziaria perdovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. I bimbi, come spiega Repubblica, sono ugualmente partiti per la gita grazie alla sostituzione dell’autista del bus

