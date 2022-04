Cina all’Ue: “No a mentalità da Guerra fredda”/ Von der Leyen ammonisce Pechino

Dichiarazioni importanti, una di fila all’altra, quelle che arrivano da Bruxelles. Il vertice tra Ue e Cina sulla crisi in Ucraina ha fornito spunti degni di nota. Una giornata lunga, difficile e tesa, iniziata con il monito del ministro degli Esteri di Pechino: “Chiediamo all’Ue di evitare pressioni sulla scelta da che parte stare e di evitare la mentalità da Guerra Fredda”. Zhao Lijian ha sottolineato che tutti i Paesi hanno il diritto di scegliere autonomamente le proprie politiche estere e nessuno dovrebbe costringere gli altri a scegliere da che parte stare.

LA GUERRA DELLA CINA/ I soldi di Pechino nella lotta tra Usa e Russia sull'Ucraina

Intervenuto ai microfoni dei cronisti al termine del vertice con il premier cinese Li Keqiang, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha rimarcato che la comunità internazionale – “in particolare Cina e Ue” – hanno la responsabilità di usare la sua influenza congiunta e la diplomazia “per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina e alla crisi umanitaria ad essa associata”.

Cina sostiene talebani/ Xi Jinping: "Afghanistan ha bisogno di aiuto"

UE-CINA, LE PAROLE DI URSULA VON DER LEYEN

Come riportato dal Global Times, il presidente cinese Xi Jinping nel corso del collegamento con i leader Ue ha sottolineato che Pechino e Bruxelles dovrebbero rafforzare la comunicazione e svolgere un ruolo costruttivo in una situazione mondiale instabile. La Cina, ha proseguito il leader comunista, si augura che l’Ue perseguirà “una politica indipendente nei confronti di Pechino e che collaborerà con la Cina per promuovere congiuntamente la stabilità e lo sviluppo a lungo termine delle relazioni”.

Al termine del vertice è stato il turno della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha esordito sottolineando che l’equidistanza sulla crisi in Ucraina non basta e per questo è stato chiesto un impegno attivo della Cina per raggiungere la pace: “Naturalmente ci aspettiamo che la Cina, se non sostiene le sanzioni, faccia di tutto per non interferire. Anche su questo siamo stati molto chiari”.

Cina: “Taiwan non è Ucraina, è nostra”/ “Nato vs Russia, espansione incontrollata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA