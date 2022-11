Cina sviluppa programma nucleare “più rapidamente degli Usa”/ “La loro intenzione…”

Cina-Usa, scontro sul programma nucleare

Dalle forze armate statunitensi arriva l’allarme: “La Cina sta sviluppando il suo programma nucleare molto più rapidamente degli Usa”. Le parole sono del capo del comando strategico militare di Washington, Charles Richard. Come riporta la Cnn, Richard ha messo in guardia circa i progressi di Pechino, definendolo come un “problema a breve termine”. L’allarme arriva in un momento in un le relazioni tra Cina e Usa sono molto tese, anche a causa delle crescenti tensioni sulla questione di Taiwan, ma non solo. Secondo il Corriere, particolarmente ambigua è anche la posizione della Cina sulla questione ucraina.

SCENARIO/ Sapelli: Scholz sfida gli Usa e svela il "vuoto" politico italiano

Un altro tema particolarmente spinoso per gli Stati Uniti è rappresentato dalla corsa agli armamenti atomici della Corea del Nord, comunque legata a Pechino. “Mentre valuto il nostro livello di deterrenza contro la Cina, la nave sta lentamente affondando. Sta affondando lentamente, ma sta affondando, poiché fondamentalmente stanno mettendo in campo le capacità più velocemente di noi” ha spiegato Richard.

Manifestazione per la pace a Roma/ Corteo per guerra in Ucraina: orario e itinerario

Usa: “Cina unico concorrente che sfida gli Stati Uniti”

Il capo del comando strategico militare di Washington Charles Richard ha proseguito: “Non importa quanto sia buono il nostro piano operativo o quanto siano bravi i nostri comandanti, o quanto siano buone le nostre forze non ne avremo abbastanza. E questo è un problema a breve termine”. Richard ha parlato durante un discorso al Simposio annuale della Naval Submarine League. L’evento, chiuso al pubblico, è stato ripreso dal Dipartimento della Difesa. La Cina, secondo un altro esperto che ha parlato alla Cnn, è “l’unico concorrente con l’intento e sempre più la capacità di sfidare sistematicamente gli Stati Uniti su tutta la linea, militarmente, economicamente, tecnologicamente, diplomaticamente”. Secondo il Nuclear Posture Review, Pechino “probabilmente intende possedere almeno 1.000 testate entro la fine del decennio”.

ELEZIONI USA/ "A pochi giorni dal voto non abbiamo capito qual è la posta in gioco"