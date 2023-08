Cina, Xi Jinping sostituisce due importanti leader dell’esercito/ I due generali sono scomparsi

Il leader cinese Xi Jinping ha sostituito due generali dell’esercito che avevano comandato le forze missilistiche del Paese: si tratta della più grande epurazione ai vertici dell’esercito in un decennio. Si tratta del generale Li Yuchao, comandante della forza missilistica dell’Esercito popolare di liberazione e del suo vice generale Liu Guangbin. I due sono scomparsi dalla vista del pubblico diversi mesi. Secondo gli esperti e i funzionari dell’intelligence, sarebbe una spinta volta a reprimere la corruzione e imporre la disciplina del partito comunista.

I NUMERI DELLA CINA/ La frenata dell'economia impone una svolta: ecco la strategia di Pechino

Come spiegato dai media, Wang Houbin, vice comandante della Marina dell’EPL dal 2020, sarebbe ora a capo della Rocket Force, il braccio dell’EPL responsabile del balmissili lististici. Mentre nuovo commissario politico della Rocket Force è stato nominato Xu Xisheng, un ufficiale dell’aeronautica e membro del comitato centrale del partito. Non è chiaro dove si trovino Li e Liu: funzionari stranieri spiegano che i due generali sarebbero indagati per presunta divulgazione di segreti militari. Si tratta del più grande cambiamento che riguarda i leader militari da quando Xi Jinping ha fatto rimuovere Xu Caihou e Guo Boxiong, ex vicepresidenti della Commissione militare centrale, più di un decennio fa. I due furono inoltre processati con l’accusa di corruzione nel 2014. In quel caso si trattava di un’ampia epurazione che riaffermava il controllo assoluto del partito sulle forze armate.

Papa Francesco riconosce Shen Bin vescovo di Shanghai (già nominato dal regime)/ “Cina rispetti l'Accordo”

L’annuncio della Cina

L’annuncio della nuova leadership della Rocket Force è arrivato solamente ieri e in maniera indiretta, quando i media statali hanno riferito che Wang e Xu erano stati promossi al rango di generali al completo, menzionando le loro posizioni solo di sfuggita. La Rocket Force è un braccio della PLA (Esercito Popolare di Liberazione) con responsabilità riguardo il deterrente nucleare terrestre e i missili balistici convenzionali. Proprio il PLA ha rafforzato il controllo sulle informazioni negli ultimi anni, come spiega il Financial Times Europe.

Parlando proprio dell’epurazione dei due leader da parte di Xi Jinping, Rod Lee, direttore della ricerca presso il China Aerospace Studies Institute presso l’Università dell’Aeronautica americana, ha dichiarato: “Quindi ora è possibile apportare modifiche e spostare o rimuovere un individuo, ma non lo vedremo per un po’”. I funzionari cinesi spesso scompaiono dalla vista a causa di indagini per corruzione o per altri motivi. Ad esempio, l’ex ministro degli Esteri Qin Gang è scomparso dalla vista del pubblico per un mese prima di essere sostituito dal suo predecessore, Wang Yi, la scorsa settimana.

La NATO frena sull'ingresso dell'Ucraina/ Biden diserta la cena: gli alleati offrono un pacchetto di garanzia

© RIPRODUZIONE RISERVATA