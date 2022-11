Cina, XX Congresso Partito Comunista: “Crescita importante”/ “Status internazionale”

XX Congresso Nazionale del Partito Comunista: la Russia…

Venerdì, gli ambasciatori esteri a Pechino, si sono congratulati per la riuscita convocazione del XX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese. A loro dire, il paese registrerà risultati spettacolari e contribuirà ulteriormente alla crescita mondiale. Nel corso di un briefing tenuto dal Dipartimento internazionale del Comitato centrale del PCC, gli ambasciatori inoltre espresso disponibilità ad approfondire la cooperazione tra i loro Paesi e la Cina.

Secondo il China Daily, la Cina ha combattuto la povertà assoluta, costruendo una società prospera in vari settori. Le imprese, sotto la guida del Partito, sarebbero cresciute notevolmente, contribuendo al progresso del Paese e a quello dell’umanità. Ad affermarlo anche l’ambasciatore russo nel Paese, Igor Morgulov. Secondo l’ambasciatore, la Cina ha dimostrato un volto nuovo dal punto di vista sociale, politico ed economico, elevandosi rispetto agli anni ’80. Per questo ora il Paese sarebbe in grado di consolidare il proprio status internazionale.

I complimenti degli ambasciatori: “Contributo alla crescita economica globale”

Sia la Russia che la Cina sarebbero contrarie all’egemonia e pronte a sostenere il rispetto dei principi e degli scopi della Carta delle Nazioni Unite. I due Paesi, secondo Morgulov, sosterebbero la costruzione di un ordine mondiale multipolare caratterizzato da equità ed equità. Siyabonga Cyprian Cwele, ambasciatore del Sud Africa nel Paese asiatico, ha affermato che il congresso restituirà maggiore fiducia al popolo cinese per realizzare le missioni della nazione. Ha spiegato inoltre che le due nazioni possano cooperare unendo le forze per rispondere a sfide come il cambiamento climatico e la pandemia.

Il rapporto presentato, che parla della crescita della Cina e della sua modernizzazione, è stato commentato anche dalll’ambasciatore malese in Cina Raja Dato’ Nushirwan Zainal Abidin: “Il contributo medio della Cina alla crescita economica globale ha superato il 30 percento durante il periodo 2013-2021”, spiegando che questo aiuta anche la Malesia stessa. L’ambasciatore della Namibia in Cina Elia George Kaiyamo ha apprezzato il percorso cinese verso la modernizzazione, affermando: “La prosperità comune è un’idea importante perché ci dice che l’umanità dovrebbe avere un futuro condiviso ed è per questo che dobbiamo lavorare per la prospettiva”.











