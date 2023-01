Cindy Williams, morta a 75 anni l’attrice americana/ Recitò in Laverne & Shirley

Lutto nel mondo del cinema, è morta l’attrice Cindy Williams a soli 75 anni. Era divenuta famosa per il suo ruolo nella popolare sitcom americana “Laverne & Shirley”, in cui interpretava Shirley al fianco di Penny Marshall. Stando a quanto si legge sul sito della Rai, Cindy Williams è morta mercoledì scorso in quel di Los Angeles dopo una breve malattia, così come fatto sapere dai due figli Zak ed Emily Hudson attraverso una dichiarazioni rilasciata dalla portavoce della famiglia, Liza Cranis.

“La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams – si legge sul breve comunicato – ci ha portato una tristezza insormontabile che non potrebbe mai essere veramente espressa. Conoscerla e amarla – concludono i due figli – è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito brillante che tutti amavano”. Cindy Williams, oltre che nella popolare sit Usa, ha recitato anche nella celebre pellicola di George Lucas del 1973 American Graffiti, nonché in The Conversartion, film diretto da Francis Ford Coppola e uscito nel 1974.

CINDY WILLIAMS, MORTA A 75 ANNI ATTRICE USA: DUE CANDIDATURE PER BAFTA E GOLDEN GLOBES

Il ruolo che la consacrò fu però quello in Laverne & Shirley, serie tv spin-off di Happy Days, in onda sulla ABC dal 1976 al 1983 e considerato fra gli spettacoli televisivi più popolari del periodo oltre oceano, oltre ad aver avuto un enorme successo anche in Italia. Nel corso della sua carriera Cindy Williams ha recitato anche in altre serie famose come “Sulle strade della California” (1975); “Il tocco di un angelo” (1996) e per ultima “Law & Order – Unità vittime speciali” (2004).

Non ottenne mai alcun riconoscimento di prestigio nonostante l’innato talento ma ricevette due candidature di spicco, una per i Bafta come miglior attrice non protagonista per “American Graffiti” nel 1975, e una per i Golden Globe del 1978 come miglior attrice protagonista in una serie o commedia musicale proprio in “Laverne & Shirley”.











