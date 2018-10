Lara Zorzetto, Temptation Island/ Dal trono di Uomini e Donne al calo di follower: “Me l’hanno proposto ma…”

Sabato pomeriggio Lara Zorzetto è stata intervistata durante la trasmissione radiofonica “Non succederà più”, trasmessa da Radio Radio. L’ex di Temptation Island, ha avuto modo di svelare alcuni “enigmi” che l’hanno vista protagonista nel corso di queste passate settimane. Innanzitutto, la ragazza ha parlato della redazione di Uomini e Donne che, una volta terminato il suo percorso sull’isola della tentazioni, le avrebbe proposto il trono classico. Lei però, ha deciso di rifiutare la proposta e andare avanti, per quale motivo? Le dichiarazioni sono state minuziosamente acquisite dal buon Fabiano di BitchyF, eccole a seguire. “Io sul trono? – ha esordito Lara Zorzetto – Io non so se posso dire certe cose, forse preferisco evitare. Ok, ti rispondo. Non ho fatto Temptation per diventare qualcuno o cavalcare l’onda. Dovevo fare il trono, ma non l’ho fatto. Io sono troppo vera e istintiva, uscita da Temptation ho avuto 2 o 3 problemi personali, non era un bel periodo per me”. Lara ha confessato anche di essere stata molto male perché è venuta a mancare una persona a lei molto cara. “Quando sono uscita mi sono detta ‘se io vado a fare un programma, vado sul trono non sarò pronta’. Ora voglio ricominciare ad essere felice. Io poi non potrei mai passare da una relazione all’altra. Se io avessi accettato subito avrebbe voluto dire che non provavo nulla per Michael”, ha aggiunto, per poi concludere: “Se accetterei adesso? Non lo so, sono onesta, forse direi di no”.

Lara Zorzetto spiega l’improvviso calo di follower

Lara Zorzetto poi, nel corso della sua chiacchierata radiofonica con Giada Di Miceli, ha voluto anche dare una spiegazione tutta sua sull’improvviso calo di follower avvenuto sul suo profilo ufficiale di Instagram. Dopo il litigio con le altre fidanzate di Temptation Island infatti, i seguaci hanno incominciato a diminuire, prendendo posizione contro la Zorzetto. Secondo lei però, la spiegazione sarebbe proprio un’altra: “Un calo di follower? Sì, ci sono stati dei cambiamenti, mi hanno spiegato. Mi è stato detto, perché io da questo punto di vista sono molto ignorante, sono sincera. Tramite degli algoritmi sono stati cancellati dei profili inattivi e di altre persone che avevano 13, 16 anni. Ce n’erano tantissimi di 12 e 13 anni, ma tantissimi. Ho notato, è inutile negarlo. Però di base l’hanno notato più gli altri di me. Queste spiegazioni mi sono state date da persone più esperte di me, gente di un certo calibro”, ha concluso. Mistero risolto?