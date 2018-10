MOBIUS, RETE 4/ Streaming video del film con Jean Dujardin (oggi, 28 ottobre 2018)

Jean Dujardin è il protagonista del film “Mobius” di Eric Rochant. L’attore francese, classe 1972, ha raggiunto la popolarità nel 1996, dopo aver partecipato al talent show francese “Graines de star” con il gruppo comico Nous C Nous,. Dal 1999 al 2003 ha recitato in “Un gars une fille”, versione francese della sitcom “Love Bugs”. Nel 2006 ha interpretato il personaggio di Hubert Bonisseur de La Bath in “OSS 117 : Le Caire, nid d’espions”, ruolo che ha ripreso nel 2009 nel sequel “OSS 117 : Rio ne répond plus”. Nel 2011 interopreta George Valentin nel film muto “The Artist” di Michel Hazanavicius. Per questo ruolo vince il premio per la miglior interpretazione maschile al 64º Festival di Cannes, il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e l’Oscar al miglior attore protagonista agli 84esimi Academy Awards. Dujardin. Nel 2013 recita nel fil “The Wolf of Wall street” di Martin Scorsese e l’anno dopo è in “Monuments Men” di George Clooney. Ricordiamo che “Mobius”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda su Rai 4 a partire delle 21.05 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Una pellicola francese del 2013 quella scelta da Rai 4 per intrattenere il pubblico nella sua prima serata di oggi, domenica 28 ottobre 2018, realizzata in Francia per la regia di Eric Rochant che ne è anche sceneggiatore mentre la produzione è stata firmata da Christophe Cervoni e Alain Attal. Il montaggio è stato realizzato da Pascale Fenouillet con la scenografia di Philippe Chiffre e la fotografia sviluppata da Pierre Novion, il trucco dei personaggi invece è stato curato da Katja Reinert-Alexis. Mobius è un lungometraggio prodotto dalle energie congiunte di Christophe Cervoni, Eric Juhérian, Mathias Rubin ed Alain Attal i quali hanno determinato, nella figura di produttore esecutivo, Eric Zaouali. Il regista Éric Rochant lo ricordiamo in lavori come ‘Un mondo senza pietà’ del 1989, film che ha ricevuto l’encomio ed il Premio nella sezione Settimana Internazionale della Critica all’interno del Festival internazionale del cinema di Venezia, oppure ‘Anna Oz’, nel 1996, pellicola resa ancora più gradevole grazie al talento della sua protagonista femminile, Charlotte Gainsbourg. Bella tensione di scuola noir transalpina: la presenza di Tim Roth nella parte di Rostovsky è il cammeo ideale per arricchire, impreziosire una pellicola che vive della sua trama ben sceneggiata. I cinema francesi hanno visto la presenza del film nelle sale francesi a partire dal 27 febbraio 2013, data dopo la quale la distribuzione fu mondiale e capillare, il pubblico, assieme alla critica, risposero tutto sommato positivamente ma i gala dei premi per il cinema non si accorsero di questa produzione raffinata, il riscatto ora in Tv.

NEL CAST CHARLOTTE GAINSBOURG

Il film Möbius va in onda su Rai 4 oggi, domenica 28 ottobre 2018, alle ore 21,05. La pellicola vede alla regia Éric Rochant, cineasta parigino che il cinema ha già apprezzato nel corso della sua carriera per alcune perle nella cinematografia europea e mondiale. Nel cast di Möbius la figura del protagonista è superbamente rivestita dall’attore Jean Dujardin, protagonista tra i tanti film di quel ‘The Artist’, scommessa in bianco e nero del 2011 che ha entusiasmato pubblico e critica portandolo nella notte degli Oscar a competere per ben dieci statuette vincendone ben la metà cinque Oscar in un gala sono qualcosa di indimenticabile, non molti film riescono in questo. Vogliamo però ricordare Jean Dujardin per altri film tra i quali, diretto da Martin Scorsese, ‘The Wolf of Wall Street’, la biografia di uno dei ‘leoni’ della Wal Street dei tempi d’oro, luogo nel quale si esaltava l’arrembanteconcetto di yuppie vincente o si decadeva miseramente verso il baratro professionale, oppure in ‘Tre destini, un solo amore (Un balcon sur la mer)’, bel film diretto in madre patria, quindi francofono con nel cast anche il nostro Toni Servillo, una produzione, non v’erano dubbi a riguardo, raffinata e godevole. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la trama del film.

MOBIUS, LA TRAMA DEL FILM

Moise è una spia di grande talento, giunta a Montecarlo sulle tracce del boss mafioso russo Rostovsky, in realtà uomo d’affari di successo ma con il grosso sospetto di utilizzare denaro derivato dal riciclaggio di monete sporche, provenienti da traffici loschi, al fine di alimentare i suoi affari. Moise lo sospetta, è a capo di un team che vuole a tutti i costi il russo perché l’evidenza è palese, ma Rostovsky è un osso duro e non sarà così facile incastrarlo, occorre mestiere e convinzione. Moise decide così di giocare negli ambiti in cui si distingue Rostovsky, le banche e lo fa avvalendosi della consulenza di una trader, cioè di un’addetta agli investimenti di borsa, sia nei mercati azionari che nel forex della compravendita di valute straniere, dal nome di Alice, forse la chiave di Volta dell’indagine. Il problema per Alice è il rientro in patria, negli States, per motivi legati alle sue attività di trader, forse sospettata dal Fisco americano di avere evaso introiti, ma l’occasione di incastrare Rostovsky assieme a Moise potrebbe essere il lasciapassare per il ritorno in grande stile a casa, la sfida al russo è lanciata, a lui la seconda mossa.