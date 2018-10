MARCHESA DANIELA DEL SECCO/ Titolo o no ha già diviso gli italiani fan del Grande Fratello Vip (Domenica Live)

Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona: Marchesa di nome o di fatto? In un reality vittima degli ascolti bassi come il GF Vip 3, l’unica a tenere alta l’attenzione in negativo o positivo è stata l’adorata concorrente dai capelli biondissimi e dalla parlantina lenta. Come si converrebbe a una vera nobile, anche se in realtà continua la battaglia per scoprire se le sue origini siano davvero da Marchesa oppure no. Nonostante la sua eliminazione il gossip e la caccia alla notizia prosegue senza sosta, per un clamore mediatico e social che ha spaccato in due l’opinione pubblica. Chi la difende, a prescindere dal fatto che sia Marchesa per davvero oppure no, e chi invece la contesta e la detesta perché avrebbe inventato tutto. Ad alimentare il tutto anche le parole della stessa Del Secco e dei familiari, in prima linea l’adorato genero che ha sposato l’altrettanta adorata figlia Ludovica, che per dimostrare la sincerità della suocera ha glissato sulla domanda più scottante semplicemente con “è riconosciuta Marchesa da tutti”. Daniela Del Secco dirà la sua verità a Domenica Live nella puntata di oggi. Oppure no?

DANIELA DEL SECCO, È DAVVERO MARCHESA?

L’abilità con cui nelle diverse settimane si è dribblato fra il gossip e le accuse è stata esemplare. A calcare la mano a Pomeriggio 5 è stato di recente tra l’altro l’ex marito Antonio Sansone, che con tanto di prove fotografiche ha dimostrato come in passato l’ex concorrente della Casa avrebbe davvero venduto delle creme. Si parla di diversi anni fa, quando la donna è per tutti Daniela Sansone ed è imprenditrice. La storia della Marchesa tra l’altro sarebbe nata quando i due erano a un passo dal divorzio, nel 2016. Daniela Del Secco non sarà forse una vera Marchesa, e a tal proposito vorrà dire di certo la sua verità, ma ha il merito di aver regalato al pubblico italiano materiale su cui discutere per tante settimane. E anche ai programmi e ai giornali del nostro Paese, a ben guardare.

LE ACCUSE E I SOSPETTI SU DI LEI

Un personaggio originale, eccentrico e altisonante, che spesso fa degli scivoloni con la sua parlata romanesca e quei gesti moderni e un po’ volgarotti che le sono stati insegnati da Fabio Basile. Per certi versi potrebbe addirittura ricordare la schiettezza della Contessa Patrizia De Blanck, anche se entrambe preferirebbero non essere accostate l’una all’altra. Nei giorni si sono susseguiti una serie di finti scoop alla ricerca di una verità che probabilmente non emergerà mai con tutta la sua forza. Esiste un brand creato dalla Del Secco, ha tuonato qualcuno. La diretta interessata però non ne ha mai fatto mistero e anzi forse è tutto fatto apposta per sostenere il marchio registrato Marchesa d’Aragona, che fra creme, profumi e prodotti di bellezza ha fatto la sua comparsa su Instagram solo un mese fa. Citato sul profilo ufficiale della Del Secco e con tanto di pagina dedicata.