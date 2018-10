NCIS 15/ Anticipazioni del 28 ottobre 2018: Gibbs a caccia di un killer di veterani

NCIS 15, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Ritorna nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 28 ottobre 2018, NCIS 15 in prima Tv assoluta e con un nuovo episodio. Sarà il 21°, dal titolo “Un passo avanti“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: due fratelli in campeggio assistono ad un incidente: l’auto dello Sceriffo finisce nel lago per schivare un ubriaco. Uno dei due uomini che si trovano a bordo viene prelevato in pochi secondi da un terzo uomo, che si trova a bordo di una barca a motore. Alcune ore dopo, lo Sceriffo Pearson (Robert Mammana) viene interrogato dalla squadra e rivela di aver fatto di tutto per salvare il sottufficiale che stava trasportando in carcere. Torres (Wilmer Valderrama) scopre invece troppo tardi che Annie Barth (Marilee Talkington), la testimone, è cieca e cerca di rimediare scusandosi, finendo però per fare una brutta figura. Recuperata l’auto, il corpo di Thomas Billings (Delon de Metz) non si trova all’interno. Secondo il superiore del sottufficiale, il ragazzo potrebbe essere anche collegato ad un furto di armi avvenuto di recente. La fidanzata invece viene lasciata da Billings poco prima dell’arrivo di McGee (Sean Murray) e Torres, che però non riescono a trovarlo nel suo appartamento. Il militare riesce infatti a fuggire dopo aver nascosto un certo quantitativo di denaro. La Cabrisio (Sara Fletcher) rivela di non saperne nulla, ma di essere a conoscenza di un socio in affari del militare. Intanto, Torres incontra di nuovo la testimone, anche se sciettico per via della sua cecità. La Baxter rivela di aver sentito l’auto dello Sceriffo passare in un punto preciso del ponte, ma non dell’ubriaco che Pearson afferma di aver inseguito. Durante l’interrogatorio qualcuno spara allo Sceriffo e lo uccide sotto agli occhi di Gibbs (Mark Harmon) e Bishop (Emily Wickersham). Palmer (Brian Dietzen) esclude che Billings possa essere il cecchino, mentre Sloane scopre che Pearson ha fatto un accordo con chi ha denunciato il militare solo per arrestarlo. Billings infatti lo ha accusato diverse volte di abuso di potere. Nel frattempo, il militare incontro la fidanzata e le rivela di doversene andare in fretta. Reeves (Duane Henry) e McGee riescono però a catturarlo. Secondo la squadra, Billings era coinvolto con il traffico e la creazione di metanfetamina e che il suocero farmacista è collegato a tutto. Per confermare che Fred Cabrisio (James Eckhouse) si trovava sul posto, Gibbs decide di chiedere l’aiuto della Barth, ma quest’ultima non riconosce la sua voce. Grazie all’aiuto di Louise, la squadra ottiene alla fine una confessione. Il farmacista fa inoltre accenno ad un quarto nome, che si rivela essere l’avvocato di famiglia, Webber Silk (Webber Silk). Torres riesce a fermarlo prima che uccida la Barth.

ANTICIPAZIONI DEL 28 OTTOBRE 2018

EPISODIO 21, “UN PASSO AVANTI” – Una donna viene arrestata per una rissa, ma il caso rivela un collegamento con un traffico di driga. Sara Carter è una veterana con una lesione al cervello e dopo il suo arresto colpisce una delle guardie di sicurezza. Poco prima ha chiesto alla squadra di indagare sulla morte della madre. Mae Carter è stata uccisa durante un’effrazione domestica fallita l’anno precedente ed era a sua volta una veterana di guerra. Nonostante le indagini, la Polizia non ha mai trovato un colpevole. Sara è sicura che Gibbs potrebbe riuscirci. Vance intanto è sempre più preoccupato perché il video con l’arresto di Sara è diventato virale in rete ed il Dipartimento è sotto la lente d’ingrandimento del governo, che vuole vederci chiaro su alcune procedure. Secondo gli indizi raccolti dal detective Olson, Mae potrebbe inoltre essere stata uccisa da Robert Flynn, anche se non sono mai state ritrovate delle prove che lo confermassero. La donna avrebbe lavorato inoltre in un programma che aiuta veterani e famiglie a riprendersi, particolare che permette a Gibbs e Sloane di essere gli unici adatti per interrogare Sara.