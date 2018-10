Piero Del Papa é morto: recitò con Bud Spencer in Lo chiamavano Bulldozer/ Fu campione europeo di boxe

E’ morto l’ex boxeur nonché ex attore cinematografico, Piero Del Papa. Si è spento quest’oggi, all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, come riferito dai colleghi dell’edizione online di Repubblica. Originario di Pisa, ebbe una grande carriera nel mondo della boxe, il cui punto più alto fu il titolo di campione europeo conseguito l’11 marzo del 1966. Quel giorno Del Papa dove sfidare il grande favorito, Giulio Rinaldi, ed ebbe la meglio sul puglie di Anzio, ottenendo la cintura dei pesi medio-massimi in un periodo in cui quel titolo era (quasi) equiparato a quello mondiale. Vincitore anche del campionato italiano, Del Papa era dotato di grande velocità ed arrivò a giocarsi il titolo iridato, perdendo però a Caracas contro il venezuelano Vicente Rondon.

LA CARRIERA DA ATTORE

Dicevamo, di una carriera anche nel mondo del cinema, e fra le sue recitazioni più note vi è senza dubbio quella in “Lo chiamavano Bulldozer”, pellicola in cui ha recitato a fianco di un altro grandissimo come Bud Spencer (con cui recitò anche in Bomber). Faceva il barbiere, e nel film riusciva a legare con il grande Bud nonostante il suo aspetto e carattere un po’ burberi. Fra le produzioni a cui a preso parte anche ‘Ieri, oggi e domani’ di Vittorio De Sica, film che ha vinto l’oscar come miglior film straniero nel 1965, nonché ‘Caro papà’ con Vittorio Gasmann. In totale ha recitato in 8 film.