Ela Weber, Sellerona/ Contro Elia per difendere Jane Alexander dalla sua manipolazione (Grande Fratello Vip)

Ela Weber ha trovato il suo posto al Grande Fratello Vip 3 e per certi versi sta seguendo le orme di Alessandro Cecchi Paone. Fin dal suo ingresso ha trovato una forte sintonia con le Donatella ed ora ha consolidato il rapporto con i giovanissimi, convinta forse di potersi salvare solo allontanandosi dal gruppo dei più adulti. Interessante anche il rapporto con Jane Alexander, che ha cercato di difendere di fronte alla possibile manipolazione di Elia Fongaro. Secondo la Weber infatti il modello la starebbe usando per riuscire ad arrivare al resto del gruppo, sfruttandola come collante così come ha ipotizzato Francesco Monte. La Weber ascolta e assorbe, ma ha fatto l’errore di dire tutto apertamente ad Elia in un momento fin troppo delicato per il ragazzo. Una volta chiariti, Elia ha confidato alla tedesca di soffrire ancora per un amore terminato poco prima di entrare nella casa. Clicca qui per rivedere il video di Ela Weber.

Ela Weber, Grande Fratello Vip: i primi dubbi sulla Sellerona

Nascono già i primi sospetti su Ela Weber da parte di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. La showgirl si è fatta subito riconoscere per l’assenza di freni: se deve dire qualcosa, di certo non usa mezzi termini. E non usa nemmeno la strada della diplomazia, dicendo apertamente ciò che pensa. Un atteggiamento che forse potrà risultare vincente per il pubblico da casa, ma che potrebbe metterla a rischio nel gioco. Elia Fongaro in particolare ha trovato strano il tempismo con cui lo ha accusato di manipolare Jane Alexander. E forse non ha tutti i torti, visto che la Weber ha usato delle parole pronunciate da altri concorrenti nei giorni precedenti. Dando per scontato che non si tratta di una donna influenzabile, Ela potrebbe aver scelto di colpire il gieffino che in questo momento è evidentemente più fragile.

La Sellerona finirà in nomination?

Il Grande Fratello Vip 3 potrebbe vedere presto Ela Weber in nomination. Per ora la sua schiettezza è ben vista dalle ragazze, soprattutto dalle Donatella con cui ha legato di più. Che cosa potrebbe succedere però se la showgirl pestasse il piede sbagliato? Lo scontro è dietro l’angolo e sono molti i telespettatori sui social che prevedono uno scontro acceso nella Casa. Eliminata la Marchesa, con cui la Weber avrebbe fatto di sicuro fuoco e fiamme, rimane in ballo Maria Monsé. Per ora la concorrente tedesca sta osservando a debita distanza la possibile rivale, riservandosi di non esprimere il suo parere se non richiesto. E visto quanto accaduto con Daniela Del Secco nei giorni precedenti, si intuisce già che in realtà Ela stia solo raccogliendo le forze per balzare sulla preda al momento opportuno. Da non escludere nemmeno Lory Del Santo, anche se quest’ultima è reticente ai litigi. La Weber però colpirà di sicuro un altro concorrente adulto della casa, preferendo non inimicarsi i più giovani che finora hanno dimostrato di avere una marcia in più.