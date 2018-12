Giordana, l’amica di Veronica Pivetti/ Fidanzate? “Sul web circolano troppe cose, non sempre vere”

Giordana è la donna con la quale Veronica Pivetti, in un’intervista pubblicata qualche tempo fa dal settimanale Di Più Tv, ha ammesso di convivere; ma, dal suo punito di vista, una particolare dichiarazione pubblicata tra le pagine della rivista ha stravolto l’intero significato delle sue parole e qualche tempo dopo, attraverso un messaggio postato sui social, ha cercato di chiarire un po’ meglio alcuni dettagli. “Siamo donne e uomini di mondo, sappiamo che il gossip vive di sottintesi, di sicuro non ci scandalizziamo”, è il post condiviso dall’attrice su Facebook. “Il pensiero che c’è dietro “Basta con gli uomini, vivo con un’amica”, invece mi scandalizza eccome”, ammette poi la Pivetti, che nel suo messaggio si rivolge successivamente all’amica: “Giordana, mia adorata e insostituibile amica, persona realmente di valore immenso e grande intelligenza che adoro”.

Giordana, amica di Veronica Pivetti: “È un peccato che si debba ancora chiedere l’ opinione su questo tema”

In occasione delle polemiche sulla sua convivenza con l’amica Giordana, Veronica Pivetti si è scagliata contro chi, stravolgendo il senso delle sue parole, ha lasciato intendere che l’omosessualità sia “una seconda scelta”. L’attrice, che nel 2015 ha diretto il film Né Giulietta né Romeo e che di recente è stata la protagonista della tournée di Viktor und Viktoria – dove presta il volto a Susanne Weber, che per sbarcare il lunario porta in scena in tutta Europa l’ambiguo Viktor und Viktoria” – è da sempre molto attiva nel trattare i temi dell’omosessualità e in una recente intervista concessa a Guido Guidi Guerrera per Bergamo Post ha rivelato che “è un peccato che si debba ancora chiedere l’opinione su questo tema e continuo a non capire il clamore su una faccenda simile: Sarebbe come porsi la domanda del perché qualcuno nasce biondo e un altro bruno – continua l’artista – Non è un caso quindi aver scelto che il mio spettacolo fosse estremamente libero”.

È una “carissima amica”

Veronica Pivetti ha deciso di prendere le distanze dalla polemica nata da un articolo pubblicato su Di Più Tv, il settimanale allora diretto da Sandro Mayer e, in un’intervista rilasciata qualche mese fa a Bergamo Post ha rivelato: “Non ne so niente… Sul web circolano troppe cose, non sempre vere”. Tuttavia, in occasione della querelle l’attrice ha definito sui social la rivista in questione come “un settimanale abbastanza folcloristico” che con la sua intervista ha scatenato “un po’ di sana bagarre”. Nel corso dell’intervista, infatti, La Pivetti aveva parlato di Giordana come “carissima amica” in cui ha rivisto Adriana, una donna che in gioventù le ha fatto battere il cuore. Ma fra loro c’è oggi un rapporto “serio, sincero, profondo, intenso” e con lei forma quella che, anche grazie alla presenza di quattro cani, definisce una “strana famiglia”.



