IVANA ICARDI CONTRO WANDA NERA/”Ha rovinato la carriera di Mauro, senza di lei sarebbe diventato molto di più”

Ivana Icardi torna all’attacco contro Wanda Nara, la moglie del fratello Mauro Icardi. Le due argentine non sono mai state amiche né tantomeno complici considerando le pesantissime dichiarazioni che si sono lanciate; in particolare ad avere il dente avvelenato è Ivana che nuovamente ha accusato la showgirl argentina di aver rovinato la carriere del fratello, attaccante dell’Inter. “Di tutto quello che hanno detto quello che mi ha fatto ridere di più è stato che Mauro ottiene i contratti grazie a una persona che non ha fatto altro che rovinargli la carriera! Senza di lei, sarebbe diventato molto di più, non facciamo gli ingenui. E soprattutto. Non gli avrebbe rovinato l’immagine come ha fatto per tanti anni … sai cosa significa vedere insultare tuo fratello? No, voleva continuare a fatturare a spese dell’ex” queste le accuse lanciate da Ivana a Wanda.

Ivana Icardi VS Wanda Nara

Ma non finisce qui, visto che Ivana Icardi, sorella di Mauro, ha auspicato anche la fine del matrimonio tra i due. “Povero mio fratello e le mie bellissime nipotine se ad un certo punto si separeranno” – ha detto l’argentina che accusa la cognata di avere lo stesso identico atteggiamento avuto in passato con il precedente marito. Wanda Nara, infatti, è stata sposata con Maxi Lopez, amico di Mauro Icardi, da cui ha avuto dei figli. “Sta per fare la stessa cosa che ha fatto con il primo e cioè nascondere le figlie, provocare, insultare… CHE BRAVA MADRE” attacca l’argentina che ci tiene a precisare “non dipingetemi come una sorellina gelosa. Non abbiamo mai avuto quel tipo di relazione con mio fratello, le sue amiche erano sempre mie amiche e sono diventata anche una confidente quando qualcosa andava storto .. SE PARLO È PERCHE’ IO SO, non per prendermi 5 minuti in un programma”.

La replica di Wanda Nara

Gli attacchi gratuiti di Ivana Icardi ai danni di Wanda Nara non hanno trovato però alcuna replica nella showgirl argentina che sui social ha semplicemente scritto: “Cos’è il silenzio? Una risposta intelligente”. Una risposta che ha fatto letteralmente infuriare la sorella di Mauro Icardi che, sempre sui social ha replicato: “Quando sai qual è il motivo, l’unico che importa a questa ‘donna’, i soldi, ti rendi conto che anche se uno ha la responsabilità, l’altro gli ha fatto il lavaggio del cervello. Pensare che ci sia la possibilità che possa essere l’ultima volta che posso vedere, parlare o dare un abbraccio a qualcuno che amo…”. Chissà che questa volta Wanda non voglia rispondere a tono o lascerà cadere l’ennesima provocazione della cognata!



