JUNIOR CALLY/ “Mamma e papà, sto facendo tutto questo per darvi una pensione anticipata” (Capodanno in musica)

C’è sicuramente Junior Cally tra gli artisti più attesi di Capodanno in musica, il grande concerto che andrà in scena questa sera a Bari per salutare l’avvento del 2019. Un nome forse non conosciutissimo dagli adulti ma molto in voga tra i giovani, che hanno imparato ad apprezzare i brani di questo rapper fortissimo soprattutto sulla scena romana. Caratteristica di questo artista? Sicuramente il fatto di presentarsi sul palco sempre e comunque con la maschera antigas. Un segno distintivo che ha fatto aumentare fin da subito la curiosità che ruota attorno alla vera identità di Junior Cally. Un quesito che non è mai stato svelato con certezza e che da parte del rapper viene sfruttato con consapevolezza, diventando anche una strategia per attirare il maggior numeri di curiosi sul suo personaggio prima, ma soprattutto sulla propria musica. Un’informazione sul suo nome d’arte siamo però in grado di darla: Junior Cally è un omaggio a Junior Kelly, cantante reggae giamaicano.

JUNIOR CALLY, IL MESSAGGIO AI GENITORI

Difficile che Junior Cally decida di svelare sul palco di Capodanno in musica il suo volto. A meno che il rapper non decida di fare questo regalo insperato ai suoi fan approfittando della prima serata di Canale 5. Ma se la sua faccia è nascosta da una maschera antigas lo stesso non si può dire per i propri sentimenti. Junior Cally su Instagram e nelle sue canzoni non è avaro di dettagli che riguardano anche il suo vissuto. Qualche tempo fa sui social l’artista scrisse questo messaggio:”Non voglio far pena a nessuno, ma voglio far capire a tutti quelli che mi seguono, che la mia vita non è stata tanto diversa dalla vita condotta dalla maggior parte degli italiani. Io sono uno di voi e continuerò a lottare per cambiare le regole. P.s. Mamma e papà se leggete, sappiate che anche se non ci vediamo spesso, sto facendo tutto questo per darvi una pensione anticipata, per farvi godere la vita senza stress, perché ve lo meritate“. Chissà, se almeno i suoi genitori sanno chi si nasconde dietro la maschera di Junior Cally…

© RIPRODUZIONE RISERVATA