VITTORIO FELTRI: “NON HO MAI TRADITO MIA MOGLIE MA HO DIVERSIFICATO”/ “Sue scappatelle? In caso ha fatto bene”

Nei giorni in cui la scienza dibatte di monogamia, Vittorio Feltri fornisce ai Lunatici di Radio2 la propria personale versione del matrimonio:”Non ho il vangelo in tasca. Un conto è il sesso, un conto è l’amore. Tutti abbiamo avuto delle esperienze. Chi si è sposato l’ha fatto anche volentieri ma dopo qualche anno l’entusiasmo erotico e sessuale viene meno“. Come riportato dall’Huffington Post, il direttore di Libero ha ammesso candidamente:”Io sono sposato da 50 anni, sto benissimo con mia moglie, ma non ho verso di lei il trasporto sessuale che avevo 49 anni fa”. Poi una frase tutta da interpretare:”Non ho mai tradito mia moglie. La parola tradimento evoca un coltello piantato nella schiena. Ammetto però di avere diversificato“. Alla domanda su cosa farebbe se scoprisse che la moglie ha a sua volta “diversificato”, Feltri risponde alla sua maniera spiazzante:”E se anche mia moglie avesse diversificato non sarebbe un problema. Se beccassi mia moglie a letto con un altro le direi di cambiare le lenzuola“.

VITTORIO FELTRI, “NON POSSO SFASCIARE LA MIA VITA PER UNA SCOP*TA”

Quella che potrebbe sembrare una reazione atipica, è per Vittorio Feltri la più normale delle conseguenze:”Cos’altro potrei fare? Non posso sfasciare la mia vita per una scopata“. Il giornalista sembra tenere ad altre cose, rispetto alla fedeltà “fisica”:”Mi sentirei tradito se mia moglie dovesse agire contro di me, contro la mia famiglia, contro il matrimonio che abbiamo contratto cinquant’anni fa. Abbiamo quasi tutto in comune, non è il problema dalla cintola in giù che conta, ma tutto il resto della vita che abbiamo trascorso insieme. Poi delle scappatelle chi se ne frega. Non mi interessa. Se mia moglie le ha fatte ha fatto bene“. Feltri è intervenuto anche sulla polemica derivata dalle dichiarazioni di, Yann Moix, lo scrittore francese secondo cui le donne di 50 anni sono troppo vecchie per essere amate:”Non è importante l’età, puoi avvertire trasporto verso persone di qualunque età. Detto questo, se proprio devo scegliere tra una di cinquant’anni e una di trenta a parità di estetica scelgo sempre una di trenta. Se dovessi dire il contrario, sarei un falso“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA