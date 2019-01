Orlando Bloom compie 42 anni/ Katy Perry e il giallo degli auguri: matrimonio in vista?

Orlando Bloom compie 42 anni e mette la testa a posto: si parla di matrimonio con Katy Perry. Un anno fa l’attore rivelava di aver bisogno di una moglie, oggi sembra che per la star di Hollywood sia arrivato il momento di fare sul serio, se venissero confermate le voci riguardanti una sua proposta di matrimonio alla cantante. «Tanti auguri all’uomo più gentile e simpatico con il quale ho avuto il piacere di passare del tempo». Questo il messaggio che la fidanzata ha pubblicato su Instagram per il compagno che oggi, domenica 13 gennaio, compie 42 anni. E ovviamente ha aggiunto anche due cuoricini al suo post. I due sono tornati insieme nel marzo dello scorso anno dopo una pausa di un anno. Sembra che il loro rapporto vada ora a gonfie vele, al punto tale che si parla di fiori d’arancio per la coppia. «Mentre contemplo il passare del tempo, sento che l’età è solo un numero. Siamo le scelte che facciamo, i pensieri che creiamo e le azioni che compiamo. Come dico a me stesso e a mio figlio, fate scelte intelligenti», ha scritto Orlando Bloom per celebrare il suo compleanno sui social.

ORLANDO BLOOM, KATY PERRY E IL GIALLO DEGLI AUGURI

A questo post ha risposto Katy Perry con un post che è stato poi rimosso, come riportato dal Daily Mail. «Sono contenta di aver fatto la scelta giusta… Buon compleanno, angelo». Quale scelta? Il pensiero vola subito alle voci sul matrimonio… Ma alle voci Orlando è abituato, visto che negli anni è stato al centro della cronaca rosa. Prima di sposare Miranda Kerr, Orlando Bloom è stato legato dal 2003 al 2006 a Kate Bosworth. Nel 2010 il matrimonio appunto con Miranda Kerr, da cui ha avuto un figlio di nome Flynn. La fine del matrimonio nel 2013, poi si è parlato di un flirt con Selena Gomez, all’epoca ex di Justin Bieber. Con lo stesso cantante canadese avrebbe dato vita ad una scazzottata avendo mal digerito il flirt della popstar con l’ex moglie. Nel 2016 nasce la relazione esplosiva con Katy Parry. I due vengono pizzicati anche in Sardegna mentre fa un giro completamente nudo in Paddle con lei. La relazione però non dura, quindi i due si separano, ma nel giro di sette mesi sono tornati insieme e ora sembra che siano pronti per fare il grande passo. Ma non c’è ancora l’ufficialità…

© RIPRODUZIONE RISERVATA