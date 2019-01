Ora o Mai Più 2019 / Cast completo e novità nella giuria: arrivano Rettore, Ornella Vanoni e Toto Cutugno

Amadeus, Sabato 19 gennaio, condurrà la seconda edizione di Ora o Mai Più, talent canoro che presenterà sul palco cantanti in cerca di rilancio dopo essere saliti alla ribalta per un determinato periodo per poi andare nel dimenticatoio. Il programma, dopo i buoni risultati ottenuti nella prima stagione, spera di migliorare in termini di share e conquistare un’altra fetta di pubblico. Il format è rimasto uguale alla prima edizione: otto cantanti, coadiuvati da colleghi celebri, cercano un’ultima chance per tornare in auge. Andiamo a scoprire ora chi saranno i protagonisti della nuova edizione. Annalisa Minetti, vincitrice di Sanremo 1998, Silvia Salemi, che molti ricorderanno per il brano A Casa di Luca che la portò alla ribalta.

Torna Donatella Milani, nel cast anche Jessica Morlacchi

Sul palco, come svela Davidemaggio, troveremo anche Donatella Milani, già presente la scorsa stagione ma costretta al ritiro per problemi personali. Direttamente dai Gazosa arriva invece Jessica Morlacchi, menntre Barbara Cola completerà il cast femminile. Il cast maschile è invece guidato da Paolo Vallesi seguito da Davide De Marinis salito alla ribalta con Troppo Bella. Il nome probabilmente meno conosciuto è invece quello di Michele Pecora, salito al successo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80. Concludiamo ricordando gli otto maestri: Red Canzian, Fausto Leali, Orietta Berti e Marcella Bella presenti già la scorsa stagione. Le new entry sono: Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e I Ricchi e Poveri.

