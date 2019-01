Bohemian Rhapsody tra i 20 film più visti di sempre/ Pronti per la Sing Along: biopic in versione “karaoke”

Bohemian Rhapsody è ufficialmente uno dei 20 film più visti di sempre in Italia. La pellicola che racconta la storia professionale e privata di Freddie Mercury, popolare frontman dei Queen è un grandissimo successo, piaciuto sia al pubblico ma anche alla critica. Ad oggi i box office segnano 25.3 milioni di euro, facendolo divenire il biopic musicale di maggior successo nel nostro Belpaese. “Entrare nella lista dei 20 film più visti in Italia è per noi un motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Paul Zonderland, rilasciando una dichiarazione a 20th Century Fox Italia. Uscito nelle maggiori sale italiane lo scorso 29 novembre, Bohemian Rhapsody prosegue la sua programmazione incrementando l’offerta anche con la versione Sing Along. Il prossimo 22 e il 23 gennaio infatti, il pubblico avrà l’opportunità di vedere, l’iconico film anche nella sua versione karaoke. In questo modo, i spettatori potranno anche cantare in sala tutte le famosissime canzoni della band. Ed infatti, sul grande schermo scorreranno perfino i testi dei brani più popolari.

Bohemian Rhapsody tra i 20 film più visti di sempre

In tutto il mondo Bohemian Rhapsody ha incassato oltre 774 milioni di dollari. Continua dunque senza sosta, il grandissimo successo del film, come confermato dall’amministratore delegato di 20th Century Fox Italia: “Non si arresta l’ascesa di Bohemian Rhapsody. E la musica, collante di questo successo globale, diviene ora la vera protagonista. Con la versione Sing Along offriremo agli spettatori un valore aggiunto, dando loro l’opportunità di cantare in sala e in compagnia questi brani che, da sempre, sono parte della cultura pop del nostro paese. Un’esperienza di condivisione sociale che solo il cinema può offrire”. Rami Malek nel frattempo, ha vinto in questi giorni il Golden Globe come migliore attore per la sua interpretazione di Freddie Mercury: “Sono più che commosso, oltre la commozione. Il mio cuore mi sta saltando fuori dal petto, proprio ora”, ha dichiarato ritirando il suo premio.

