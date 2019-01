La Zingara Cloris Brosca, com’è diventata?/ Foto, la sua “Luna nera” era cult negli anni ’90

Com’è diventata oggi la Zingara Cloris Brosca? Negli anni novanta la sua “Luna Nera” durante la trasmissione Luna Park era diventato un vero e proprio cult tanto da farlo diventare addirittura un gioco in scatola. Cloris continua a fare l’attrice e oggi è tornata anche a teatro dopo tanti piccoli ruoli in televisione. A 61 anni ha raggiunto la sua massima espressione artistica ed è sicuramente felice di ricordare quei momenti lontani nel tempo oltre 20 anni: “La gente voleva che leggessi loro le carte quando mi incontrava per la strada. Addirittura mi chiedevano di posare le mani su di loro”. Una storia che non ha vissuto però solo di alti, perché con la fine della trasmissione piano piano se n’è andata anche la notorietà, tanto che la Brosca ha rivelato anche di aver rifiutato un’offerta di aprire un call center per continuare a lavorare nel suo campo. Oggi la sua vita è notevolmente cambiata rispetto agli anni novanta, ma nonostante questo sono ancora molti quelli che la riconoscono per strada a dimostrazione del successo incredibile avuto da quel ruolo.

La Zingara Cloris Brosca, com’è diventata? La sua carriera

Cloris Brosca è nota per essere stata La Zingara della “Luna Nera“ nella trasmissione Rai “Luna Park”. Prima di riuscire a raggiungere la notorietà Cloris lavora tra teatro cinema e televisione al fianco di personaggi noti come Tino Buazzelli, Gigi Proietti, Eduardo De Filippo, Marcello Mastroianni, Massimo Troisi e Giuseppe Tornatore. Il debutto arriva nel 1981 nella serie televisiva “Rosaura alle dieci” e poi la vediamo in due pubblicità molto note degli anni ottanta per i marchi Olio Sasso e Dixan. Il vero successo però arriva nel 1993 quando inizia a fare La Zingara appunto in Luna Park, dpo tre anni di trasmissione si decide di dedicarle un programma tutto suo che andrà avanti fino al 2003. Negli anni parteciperà anche a Colorado – Due contro tutti, In bocca al lupo! e I fatti vostri. Dopo aver perso il personaggio della Zingara Cloris Brosca ricomincia dalla televisione con piccoli ruoli in serie tv note come La squadra, Casa Famiglia, Raccontami e Paolo VI. Nella scorsa stagione tv l’abbiamo vista anche nella serie Che Dio ci aiuti 4.



