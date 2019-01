La compagnia del cigno/ Anticipazioni quarta puntata: Matteo in crisi, Marioni escogita un piano per aiutarlo

Lunedì 21 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la quarta puntata de La compagnia del cigno, la fiction capolavoro firmata da Ivan Cotroneo che la settimana scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 5.584.000 spettatori pari al 24.5% di share vanta un cast eccezionae composto da Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino Abbrescia. La terza puntata si è conclusa con il dramma di Matteo che, non avendo accettato la morte della madre, continua a mentire a tutti i compagni non raccontando la verità. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.



LA COMPAGNIA DEL CIGNO, ANTICIPAZIONI: “INSIEME”

Nel primo episodio della serata dal titolo “Insieme”, Daniele riesce a convincere Matteo a frequentare la psicologa per superare i trauma della morte della madre. Per farlo, però, Matteo deve assentersi periodicamente dalle lezioni al Conservatorio. Daniele, così, decide di parlare con il prof. Mariani il quale, però, non accetta giustificazioni. Daniele, così, è costretto a raccontargli la verità sulla morte della mamma di Matteo spiegandogli che il nipote continua a raccontare a tutti che la madre è viva. Luca e Irene, intanto, sono tornati a vivere insieme e, nonostante abbiano ancora molti problemi, hanno deciso dì provare a superare insieme il dolore per la morte della piccola Serena. La compagnia, nel frattempo, è sempre più divisa. Matteo, Domenico e Barbara si evitano. Domenico non riesce ad accettare il comportamento di Matteo che, a sua volta, non vuole frequentare Barbara come amica. Barbara, invece, cerca di stare lontana da Domenico avendo paura dei propri sentimenti.

“LA NOTTE DI MATTEO”

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “La notte di Matteo”, Marioni cerca di spronare Matteo per aiutarlo a superare il traume della morte della madre. L’insegnante è sicuro che provocandolo, otterrà da lui una reazione che lo aiuterà a tirare fuori tutto il dolore che si porta dentro. Matteo resiste supportato dalle apparizioni della madre. Sofia cerca di stargli vicino, ma tale atteggiamento non fa che innervosire Matteo. Il comportamento discontinuo di Barbara mette a rischio l’esecuzione di Domenico e il ragazzo, posto di fronte ad una scelta, decide di rinunciare al concerto pur di non continuare a suonare con lei. Sentendosi in colpa, Barbara cerca di recuperare per convincere Domenico a non rinunciare al concerto, ma la situazione è più difficile di quanto pensasse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA