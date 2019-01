Lidia Vella dopo Alessandro Calabrese ritrova l’amore/ Marco Presotto il nuovo fidanzato: ecco chi è (Foto)

Lidia Vella dopo Alessandro Calabrese ha finalmente ritrovato l’amore. L’ex concorrente del Grande Fratello 14, è diventata famosa oltre che per la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia, anche per la sua “carriera” da influencer sul web e le numerose incursioni radiofoniche dicendo la sua sulle ultime dinamiche di gossip. Proprio durante il reality show Endemol, è tornata prepotentemente nella vita di Alessandro Calabrese, suo ex fidanzato entrato in gioco all’oscuro della sua presenza. Ed infatti, proprio Calabrese durante la prima settimana, era stato “rintanato” nel tugurio insieme a Federica Lepanto, con la quale ha avuto un breve flirt. L’amore però, come tutti sappiamo ha voluto trionfare ed Alessandro e Lidia sono usciti insieme più forti di prima per iniziare anche una bella convivenza lontani dalle telecamere. Dopo alcuni anni, la relazione d’amore è naufragata anche in maniera burrascosa.

Lidia Vella dopo Alessandro Calabrese ritrova l’amore

Dopo essersi lasciato con Lidia Vella, il 36enne di Nettuno ha cercato fortuna presentandosi al trono classico di Uomini e Donne. Per questo motivo, si è proposto come corteggiatore di Sonia Lorenzini. La tronista però, scarsamente interessata al suo aspetto fisico, ha deciso di eliminarlo dopo pochissimo tempo. Proprio un mese fa intanto, la sua ex Lidia Vella, ha confidato ospite di Radio Radio, di avere trovato una persona che le ha ridato il sorriso. “C’è una persona che sto conoscendo. Ma ci tengo a precisare che si tratta solo di una conoscenza al momento”, questo dichiarava Lidia ospite di “Non succederà più”, lo scorso novembre. A distanza di circa un mese e mezzo, le cose si starebbero evolvendo per il verso giusto e così, l’ex gieffina ha deciso anche di condividere i primi scatti social con il nuovo fidanzato. Lui si chiama Marco Presotto, è di Pordenone ed è anche il co-fondatore e direttore creativo di un brand che si occupa di interior design. Cosa ne penserà il suo ex Alessandro Calabrese? Dato il carattere estremamente “fumantino”, se avrà qualcosa da dire lo farà presente a breve.





