Fulvio Abbate operato per un tumore alla mandibola/ Video, “Un abbraccio agli ammalati, vi voglio bene…”

Fulvio Abbate è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il celebre scrittore, ha pubblicato semplicemente un selfie dal letto dell’ospedale, scrivendo “Vi voglio tutti bene”, e non aggiungendo alcun dettaglio sui motivi del suo ricovero. Tanti i messaggi social da parte di amici ed estimatori. Molti si sono domandati cosa stesse succedendo. Altri invece, hanno lasciato messaggi di incoraggiamento: “Forza, ci sono passata anche io tre settimane fa…”. “Riprenditi presto, Maestro!”, scrive qualcun altro. “Caro Marchese si rimetta il prima possibile!!! Gira influenza dovunque purtroppo”, scrive ancora un utente. Successivamente, per tranquillizzare il suo foltissimo gruppo di fan, proprio Fulvio Abbate ha deciso di fare anche un video, per precisare e documentare la situazione. “Cari ammalati, vi voglio bene, non siamo zebre”, ha scritto nella didascalia, facendo seguire il suo pensiero dall’hashtag: #malattia.

Fulvio Abbate operato per un tumore alla mandibola

Ma cosa è accaduto a Fulvio Abbate? “Mi trovo in ospedale perché sono stato operato per un neuroblastoma alla mandibola, che è una forma tumorale. E mi viene in mente che gli ammalati sono considerati un po’ come le zebre dagli estranei. Estranei al mondo… Volevo mandare un abbraccio a tutti gli ammaliati perché ci considerato spesso zebre, vi voglio bene, sono con voi!”, ha precisato. Anche in questo caso, moltissimi i messaggi di affetto per lo scrittore: “ciao Fulvio un grande abbraccio. Rimettiti presto anche se mi sembri in ottima forma”, “Amico mio rimettiti presto, troveremo un succedaneo di Biagini per festeggiare come ai vecchi tempi”, “Tornerà prestissimo in splendida forma Marchese”. Ecco a seguire, il video che Fulvio ha condiviso tramite il suo account ufficiale di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Cari ammalati, vi voglio bene, non siamo zebre #malattia Un post condiviso da Fulvio Abbate (@fulvioabbate) in data: Gen 30, 2019 at 5:34 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA