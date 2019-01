Toto Cutugno/ L’italiano vero si confida tra musica e lutti: “Ho visto morire mia sorella” (La mia passione)

Il programma ideato e condotto da Marco Marra, La mia passione, torna in onda oggi, venerdì 4 gennaio con un ospite d’eccezione pronto a raccontarsi tra successi e lutti. Lui è Toto Cutugno il protagonista della quarta puntata, che è pronto a raccontarsi in una monografia che, partendo dagli esordi negli anni Settanta con il gruppo degli Albatros, arriverà fino al grande successo degli anni ottanta e novanta ma quello che ancora oggi riscontra soprattutto all’estero. Il percorso del programma continua con “un italiano vero” pronto ad alzare il velo su alcuni retroscena della sua carriera, su aneddoti ancora sconosciuti e su rivelazioni ancora inedite proprio come quelle fatte qualche settimana fa e che riguardano la sua vita privata. Non sappiamo ancora se nel completo ritratto del protagonista proposto da La mia passione ci sia spazio per il dramma legato alla sua vita privata o meno ma i suoi fan conoscono già il drammatico racconto che il cantautore ha fatto a Il Corriere della sera.

IL DRAMMATICO RACCONTO DI TOTO CUTUGNO

In particolare, Toto Cutugno ha raccontato: “Ho visto morire mia sorella Anna, la più grande, sotto i miei occhi, soffocata. Stava mangiando gli gnocchi e uno le andò di traverso. Aveva 7 anni, io 5“. Un’infanzia travagliata la sua che ha regalato tanto alla sua vita ma gli ha portato via tanto: “Pochi mesi dopo nacque mio fratello Roberto, a cui voglio un bene dell’anima, che si ammalò di meningite e da allora, come previde il medico, ha avuto una vita agitata. E poi l’altra mia sorella, Rosanna, che è stata la prima bambina a essere operata al cuore in Italia, a Torino”. Sono solo questi alcuni dei drammi che Toto Cutugno ha raccontato parlando anche di una serie di difficoltà economiche dovute proprio a questo intervento che spinse il padre ad indebitarsi facendo delle rete fino al 1978, solo due anni prima di morire. Condotto da Marra, il cantante rivelerà alcuni episodi e ricordi dell’infanzia ma anche della sua maturità e della sua giovinezza.

DAL SUCCESSO ALL’ESTERO ALLA STORIA DI “UN ITALIANO VERO”

Ne La Mia Passione ci sarà spazio anche per il lavoro e per la sua carriera visto che le sue canzoni stanno spopolando non solo in Russia ma anche “in Ucraina, Albania, Polonia, Georgia, Azerbaigian, Kazakhstan, Egitto, Israele… ” come lui stesso ha raccontato a Il Corriere della Sera. Di pari passo con il successo camminano anche le critiche e le bocciature visto che la stampa continua a boicottarlo: “Mi hanno definito un ruffiano, uno che cerca di vincere facile facendo leva sulle emozioni. Mah! Io penso solo di essere autentico”. Non mancheranno nemmeno i dettagli sul suo successo più famoso ovvero “L’Italiano vero”, un brano nato su un palco in Canada e che era destinato ad Adriano Celentano che la rifiutò ma alla fine fu lui stesso a cantarla al Festival di Sanremo arrivando al quarto posto nel voto della giuria e al primo nel voto popolare. Quante altre cose dovremo scoprire su di lui?



