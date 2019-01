Kledi Kadiu a La Vita in Diretta / Video: “Maria De Filippi? Ha avuto tanta fiducia in me. Oggi siamo amici”

Kledi Kadiu è stato il protagonista di una lunga e interessante intervista a La Vita in Diretta. Il noto ballerino e coreografo ha raccontato a Tiberio Timperi l’arrivo in Italia per inseguire il suo sogno chiamato danza. “Il 7 agosto del 1991 sono partito da Durazzo per arrivare il giorno dopo al porto di Bari ma ho passato 5 giorni tra il porto e lo stadio delle Vittorie di Bari per poi essere rispedito indietro. – racconta il ballerino, che però svela di non aver abbandonato per questo il suo obiettivo – Sono però ritornato quasi un anno dopo a Mantova e da lì il mio percorso è continuato”. È qui che Kledi inizia la sua scalata al successo e a favorirlo sono alcuni importanti incontri. Uno di questi è quello con Maria De Filippi, che lo farà diventare prima ballerino in alcuni suoi programmi, poi professore nella scuola di Amici.

Kledi Kadiu: “Io e Maria De Filippi siamo amici”

Le parole di Kledi Kadiu per la conduttrice sono di profonda stima. “Maria De Filippi è stata una persona che nel tempo ha dimostrato una fiducia nei miei confronti, si è affidata alla mia professione. – ammette il coreografo e insegnante di danza a La Vita in Diretta, per poi svelare che – Siamo entrati anche in amicizia perché è stato ed è tuttora un rapporto continuativo professionale…” Kledi chiarisce, infatti, di avere una grande considerazione di tutti coloro che hanno reso possibili i suoi progetti: “Io porto rispetto e ho tanta riconoscenza per quello che gli altri hanno fatto per me. Se non trovavo queste persone che hanno dato vita e anima al mio sogno oggi non sarei qua”, conclude. (Clicca qui per il video dell’intervista)

