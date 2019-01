LA COMPAGNIA DEL CIGNO/ Anticipazioni prima puntata: patto d’amicizia tra 7 giovani musicisti

Lunedì 7 gennaio alle 21.25 su Raiuno va in onda la prima puntata de La compagnia del cigno, la fiction di Ivan Cotroneo con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino Abbrescia che racconta la storia di sette giovani musicisti che si ritrovano a stringere un patto d’amicizia coltivando il sogno di affermarsi nel mondo della musica. I giovani protagonisti della nuova serie Rai sono tutti dei talenti, ma diversi tra loro per provenienza ed estrazione sociale. Ogni giorno, oltre a frequentare le lezioni del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si ritrovano a fare i conti con la vita, la famiglia, le regole della disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra, Luca Marioni, che pretende da ognuno di loro il massimo. Costretti ad esercitarsi insieme dal Mastro, i ragazzi stringono un patto d’amicizia che si chiama “Compagnia del Cigno”, in onore di Giuseppe Verdi, soprannominato il Cigno di Busseto.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: L’ARRIVO DI MATTEO E NASCITA DELLA COMPAGNIA

Nel primo episodio dal titolo “L’arrivo di Matteo”, alle prime luci dell’alba, Matteo parte da Amatrice per raggiungere Milano e cominciare a frequentare le lezioni presso il Conservatorio Giuseppe Verdi a metà anno scolastico. Con le note di Rossini nelle orecchie e il sogno di una nuova vita nel cuore, Matteo per coltivare il suo talento, si sta trasferendo a casa dello zio, Daniele. Al conservatorio studiano anche Domenico, Sofia, Roberto detto Robbo, Rosario, Sara e Barbara che, esattamente come il nuovo compagno, sono dei veri talenti. Matteo suona il violino ed un ragazzo fragile e insicuro che, con il terremoto che ha colpito Amastrice, ha perso tutte le sue certezze. Il suo talento viene immediatamente notato dal maestro Marioni, detto anche “91 bastardo”, perchè pretende dai suoi studenti il massimo. Il Mastro, durante le prove, nota come tutti i ragazzi siano dei musicisti solitari e li spinge a formare un’unica squadra. Anche Marioni, però, esattamente come i suoi allievi, è una persona sola ha perso la sua famiglia e che è costretto a vedere Irene, la donna che ama, clandestinamente.

Nel secondo episodio dal titolo “Nascita della compagnia”, il maestro Marioni si rende conto che l’unico modo per aiutare Matteo è affiancarlo ad altri ragazzi speciali. Il maestro chiede così a Domenico, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara di aiutare Matteo con le prove: se Matteo non migliorerà, saranno tutti fuori dall’orchestra. L’unico entusiasta, però, è Domenico che cerca di rendersi subito utile per aiutare Matteo mentre per gli altri ragazzi si tratta solo dell’ennesimo impegno. Marioni unisce al gruppo anche Sara he, sebbene non faccia parte dell’orchestra perché ìpovedente, ha la determinazione e la grinta giusta per aiutare il nuovo arrivato. Organizzare gli incontri per le prove, però, non è affatto facile: i ragazzi, infatti, oltre ad avere numerosi impegni, hanno anche diversi problemi familiari da affrontare. Barbara si divide tra Io studio del liceo e il conservatorio; Robbo ha appena scoperto che sua madre ha una relazione con un altro uomo; Rosario deve fare i conti con la mancanza della madre mentre Matteo inizia ad ambientarsi a Milano restando affascinato da Barbara. Prova dopo prova, però, i ragazza capiscono che aiutandosi tutto può essere più facile e decidono di fonare La compagnia del cigno, così chiamata in onore di Giuseppe Verdi.

LE PAROLE DI IVAN COTRONEO

La compagnia del cigno è la nuova fiction sulla quale punta la Rai e che non racconta solo il sogno di sette ragazzi, ma è anche la storia di un’amicizia speciale e che testimonia come sia importante avere il sostegno di qualcuno per poter vivere più serenamente. La compagnia del Cigno racconta “che da soli non si è nessuno. Che soltanto con la condivisione, la partecipazione, e l’amicizia si possono superare le difficoltà e i drammi della vita. Che ognuno di noi ha una ferita, pezzo mancante, o rotto, e che la soluzione ai nostri problemi è spesso nel confronto con gli altri. Racconta anche che i maestri, che incontriamo nella nostra vita, i punti di riferimento, le guide, sono indispensabili per potere crescere, cambiare, stare in piedi da soli e guardare in faccia la realtà. Anche quando il rapporto con loro è estremamente conflittuale, come quello che i ragazzi hanno con il loro maestro Luca Marioni”, ha spiegato il regista Ivan Cotroneo in conferenza stampa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA