Valentina Pegorer e Boss Doms: è nata Mina/ Il dolce arrivo durante il festival “Era scritto nelle stelle”

Valentina Pegorer ha dato alla luce una bella bimba. Fiocco rosa a Sanremo visto che l’attrice e conduttrice, ex vincitrice di Pechino Express, è la compagna di Boss Doms, nome vero Edoardo Manozzi, colui che ha contato Rolls Royce a fianco di Achille Lauro durante la nota chermesse canora. «L’abbiamo chiamata Mina», ha raccontato Valentina a poche ore dal parto ai microfoni di Dipiù Tv, «Cercavamo un nome particolare, poi, essendo appassionati di musica, abbiamo pensato che il nome della più grande cantante italiana potesse essere perfetto per nostra figlia». Mina, nata a Milano presso la clinica Buzzi, pesava alla nascita due chili e novecento grammi, ed è venuta al mondo dopo un travaglio durato ben due giorni e un parto complicato: «Non voleva uscire, non rispondeva ai miei stimoli, poi i medici si sono accorti che aveva il cordone ombelicale attorcigliato attorno al collo e sono dovuti intervenire per salvarla». Fortunatamente il tutto si è risolto nel migliore dei modi, e alla fina Valentina ed Edoardo hanno potuto piangere di gioia: «Edoardo è sempre stato al mio fianco – racconta la Pegorer – non mi ha mai mollato nonostante i suoi impegni con il Festival».

VALENTINA PEGORER E BOSS DOMS: È NATA MINA

«Edoardo ci ha abbracciate – ricorda quegli istanti la conduttrice – e siamo diventati una famiglia: lui nel ruolo di papà e io in quello di mamma». La Pegorer e Boss Doms si sono conosciuti due anni fa, durante le riprese di Pechino Express: «L’ho incontrato per la prima volta lì, non ci conoscevamo prima: i nostri occhi si sono incrociati per la prima volta nelle Filippine». Dopo il reality show i due hanno iniziato a frequentarsi: «Abbiamo cominciato a vederci: non cercavamo una relazione ma ci siamo trovati bene e siamo finiti a stare insieme». Valentina racconta il momento in cui ha comunicato a Edoardo di essere in dolce attesa. «Eravamo ad un ristorante, mi ha proposto un po’ di crudo ma io ho rifiutato, le donne incinta non possono mangiare cibo crudo: lui ha capito e si è commosso, la sua reazione mi ha rasserenata». Ed ora chissà cosa riserverà il futuro a questa coppia di innamorati: «Ci sposeremo? Non lo so, deve chiederlo a Edoardo. Certo, l’anello e la proposta di nozze sono cose che ogni donna sogna». Un festival di Sanremo che resterà quindi per sempre nei cuori dei due: «Si, sarà così, era scritto nelle stelle».

