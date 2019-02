Gabriella Golia/ Da Berlusconi ad Eleonora Brigliadori: “Si metteva sempre in mezzo”

Gabriella Golia è uno dei volti noti della tv commerciale, dei primi anni in cui gli spettacoli erano rivolti al grande pubblico e i reality non avevano ancora preso il sopravvento. Una bella tv di cui rimarrà sempre un’icona anche se, ad un certo punto, per via della sua famiglia e dell’arrivo di suo figlio, decise di mollare tutto e allontanarsi per un po’. Lei stessa torna a parlare di quel momento in una lunga intervista rilasciata ad Oggi in cui rivela di essersi pentita di quella scelta ma anche che quando lo ha fatto non è riuscita più a tornare indietro come avrebbe voluto: “Ho scelto di dedicarmi a Tommaso, quando ho cambiato idea ed era tardi e nemmeno Berlusconi ha potuto far niente, era già in politica ed era preso da altre cose”. Proprio riguardo al loro rapporto e all’inizio del loro periodo insieme lo stesso settimanale riporta il due di picche che la conduttrice aveva dato a Berlusconi fino a che lui non decide di comprare la rete dove lavorava: “Visto che la Golia non aveva accettato di venire a lavorare da me ho comprato tutta la rete dove lavorava”.

DA BERLUSCONI AD ELEONORA BRIGLIADORI…

Con questo bel aneddoto nel cuore, la bella Gabriella Golia ha dato il via alla sua lunga carriera finita proprio perché lei ha deciso di farsi da parte ma quando arriva il momento di rivolgere il suo sguardo al passato e pensare a quello che è stato, lascia intendere che non con tutte le colleghe ha avuto modo di andare d’accordo. In particolare, rivela: “All’inizio facevo tutta da sola, io ero costumista e truccatrice, dopo è stata una pacchia. Con Fiorella Pierobon e Susanna Messaggio andavo d’accordo, ci frequentiamo tuttora” e poi arriva la stoccata finale ad Eleonora Brigliadori che, anche all’epoca, si sentiva un po’ la diva della situazione: “Voleva sempre mettersi al centro nei servizi fotografici e con Fiorella aspettavamo alla fine per impedirglielo”. Arriverà la risposta della collega?

