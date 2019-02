Karin Trentini, Riccardo Fogli tradito dalla moglie?/ “Ha una relazione da 4 anni”

Mentre Riccardo Fogli, all’Isola dei Famosi 2019, le ha più volte rivolto un saluto e un pensiero, Karin Trentini, moglie del cantante, è finita al centro del gossip a causa di un gossip che la vorrebbe vicina ad un altro uomo. Stando all’indiscrezione lanciata pochi giorni fa dal sito Coronamagazine.it, Karin avrebbe tradito il marito con la quale è sposata dal 2010. Si tratterebbe inoltre di una cosa non recente. La trentini, attuale compagna di Riccardo Fogli, avrebbe da circa quattro anni una relazione clandestina con un altro uomo. Lui è Giampaolo Celli, imprenditore anche lui sposato con figli. Una relazione che troverebbe anche indizi social, come una foto postata da Karin nelle stories di Instagram pochi giorni fa, in cui la donna indossa un abito da sposa durante una sfilata organizzata proprio dall’uomo col quale avrebbe una relazione.

KARIN TRENTINI HA UNA RELAZIONE CON GIAMPAOLO CELLI?

E se questo non bastasse, Karin successivamente ha pubblicato una foto nel suo profilo Instagram in cui abbraccia proprio Celli. Stando a quanto svela il magazine di Corona, la relazione tra Karin Trentini e Giampaolo sarebbe stata scoperta dalla moglie di lui, da qui la decisione di Celli di troncare i rapporti con Karin. Ma non è finito qui, visto che i rumors svelano inoltre che di fronte alla decisione di Celli, Karin non si sarebbe arresa e avrebbe anzi continuato a contattare lui e anche membri della sua famiglia. Un gossip che al momento non trova conferme e del quale Riccardo Fogli non è al corrente, almeno per ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA