Nadia Toffa è fidanzata/ “Tornato il cancro ho comprato casa. Io e il mio compagno..”

Nadia Toffa è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, ma in una recente intervista ha ammesso di avere una persona importante al suo fianco. Ne ha parlato quindi apertamente per la prima volta. «Ho una sorta di compagno, una persona che mi sta accanto dimostrandomi affetto e che mi sopporta», ha raccontato al Corriere della Sera. L’inviata e conduttrice de “Le Iene” ha aggiunto che condividono insieme un lato infantile: «Quando ci vediamo, ogni tanto, intrecciamo le mani e insceniamo un girotondo saltellante. Come bambini impazziti». Qualche mese fa però Nadia Toffa aveva negato di avere una storia d’amore. «Sono riservata e non amo rivelare dettagli della mia vita privata, mi sento single anche se innamorata, è bello poter scegliere con chi uscire ogni sera». Evidentemente oggi qualcosa è cambiato. E ora può darle altra forza per superare i momenti più duri di questo anno trascorso.

NADIA TOFFA E IL CANCRO: LA PRIMA RECIDIVA…

Nadia Toffa continua a coltivare il lato infantile di sé. «Io coltivo questo lato infantile, sono come mi si vede in televisione, senza pelle. Questo saper andare oltre le cose terrene mi porta a gesti apparentemente assurdi», ha raccontato al Corriere della Sera. E ha fatto un esempio, spiegando cosa fece quando le dissero che il cancro era tornato, alla prima recidiva: «Andai a comprare un appartamento». Per andare in ospedale e sottoporsi alle chemioterapie ha “costruito” un’altra Nadia Toffa. «Non volevo essere vista, non tanto perché i paparazzi mi avrebbero ferita, quanto perché volevo proteggere la mia sensibilità di fronte a una cosa tanto dura. Così comprai una parrucca, un impermeabile, un maglione e mi trasformai in Silvana: lei andava a fare le cure, poi, a casa, si toglieva il travestimento e tornava Nadia». Ora le ha detto addio: «Ho buttato tutto nella spazzatura e Silvana non c’è più, ciao ciao».

© RIPRODUZIONE RISERVATA