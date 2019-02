Vittoria Belvedere/ “Dopo il primo figlio ho quasi lasciato mio marito” (Vieni da me)

Vittoria Belvedere si racconta a Vieni da me, partendo dal suo incontro con il fotografo delle dive, Bruno Oliviero. «Ero modella e tramite un’agenzia feci un servizio fotografico per lui. Ero completamente nuda, ma era un nudo artistico. Si vedeva un po’ il seno, un po’ il sedere, ma niente di volgare». Però si presentò in ritardo ad un appuntamento per un incontro con la stampa: «Mi insultò, mi disse delle cose bruttissime mentre io chiedevo scusa. Me ne disse di tutti i colori, mi fece tanto male perché era ingiustificata la sua cattiveria nei miei confronti». E lei gli rispose: «A me non interessa chi è lei e cosa farò domani, io me ne vado». Quel giorno però conobbe quella che sarebbe diventata la sua agente, quindi quell’incontro è stato comunque molto importante per lei, anche se andò male con Bruno Oliviero. A proposito del rapporto con suo fratello: «Ovunque andavo dovevo portarmelo, che ansia. Per questo ho fatto i miei figli con 5 anni di distanza: così nessuno doveva occuparsi dell’altro».

VITTORIA BELVEDERE: “QUANDO HO QUASI LASCIATO MIO MARITO”

Vittorio Belvedere ha parlato a Vieni da me anche dei suoi genitori, che l’hanno sempre tenuta con i piedi per terra. «A quei tempi non c’erano molti sogni. C’era quello di sposarsi e uscire fuori dalle famiglie numerose. I loro sogni erano per me, speravano che diventassi qualcuno». All’inizio però aveva provato a sfondare come indossatrice, ma senza particolare fortuna: «Io sono alta 1,72 ma per sfilare mi servivano altri tre centimetri. Bisognava essere alte almeno 1,75. Avevo 16-17 anni. Il pomeriggio andavo a fare provini. Non finì gli studi, quindi cominciai a lavorare. Mio padre non voleva scansafatiche, quindi lavoravo e portavo a casa i soldi». Ma a Vieni da me ha parlato anche della crisi con il marito Vasco Valerio: «Per un attimo ci stavamo per perdere, il Marocco ci ha riuniti. Dopo la nascita del nostro primo figlio lui è diventato un “mammo”, decideva tutto lui. Io mi sono sentita esclusa. Dovevo partire per il Marocco per girare un film, quindi gli dissi che volevo il marito che avevo sposato. Lui non se ne rendeva conto, quindi quando gli dissi che l’avrei lasciato lui pensò che avevo un altro uomo. Lui chiamò i miei genitori per lamentarsi. Poi venne in Marocco e ci siamo ritrovati». Da lui ha avuto tre figli: Lorenzo, 18, Emma, 14, e Niccolò, 8. «Ho tre figli e direi che bastano. Se ne vuole altri, beh il mondo è pieno di donne e può farne un altro…», ha scherzato.

