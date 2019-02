Aida Yespica operata/ Taglio alla mano stava compromettendo il tendine, i dettagli

Brutta esperienza tutta da dimenticare quella vissuta da Aida Yespica. L’ex modella infatti, è stata protagonista di un incidente casalingo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: cosa è accaduto? La 41enne, dopo essersi tagliata un dito della mano, ha contratto una infezione che ha di seguito intaccato anche il tendine dell’intero arto. Per questo motivo, è stato necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico che è durato ben quattro ore. Lo spiacevole incidente è stato raccontato tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da oggi con il suo nuovo numero. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, così come documentato anche sul suo profilo ufficiale di Instagram, è stata ricoverata in ospedale per operarsi al dito, dopo che l’infezione si è sviluppata per colpa di un taglio curato in maniera grossolana. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha avuto modo di pubblicare i dettagli dell’accaduto, sia prima che dopo l’operazione che ha permesso alla venezuelana di evitare complicazioni ben più importanti.

Aida Yespica, brutto incidente: ecco cosa è successo

Ma come è andato l’incidente casalingo? Scopriamone i dettagli a seguire. Il taglio che Aida Yespica si è procurata al dito della mano, si è infettato talmente tanto da intaccare anche il tendine, pregiudicando – realmente – la capacità di movimento delle restanti dita. Per circoscrivere il danno, la modella è dovuta intervenire immediatamente subendo un lungo intervento chirurgico della durata di 4 ore. Dopo l’operazione, per Aida si è prospettato anche l’inizio di un lungo periodo di riabilitazione. Soltanto una settimana fa, l’ex isolana si è presentata tramite social mostrandosi appoggiata ad un letto d’ospedale con il braccio totalmente ingessato. In quella occasione però, non aveva specificato altri dettagli. Nel frattempo la Yespica, continua ad avere una vita amorosa molto complicata. Ed infatti, dopo avere vissuto lunghe relazioni e un matrimonio finito male con Matteo Ferrari (padre di suo figlio, il piccolo Aron), ha detto addio a Giuseppe Lama detto Geppy, dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip.

