Fotinì Peluso è Barbara/ Il padre di Domenico accetterà il loro rapporto? (La compagnia del cigno)

Nell’ultimo episodio della fiction “La compagnia del cigno” Barbara (Fotinì Peluso), dopo aver ascoltato le confessioni di Matteo e degli altri amici, ha rivelato di essersi fidanzata finalmente con Domenico. I due ragazzi sono innamoratissimi, ma Barbara non si sente ancora pronta a fare l’amore con il ragazzo, perché in passato ha sofferto molto per amore. Dopo il concerto improvvisato per le vie di Milano, Barbara decide di aiutare a Matteo il prezioso violino del nonno. A casa da sola con Domenico, Barbara decide di lasciarsi alle spalle le sue paure e fa l’amore con il ragazzo. Inaspettatamente la madre della ragazza torna a casa e si accorge di cosa sta succedendo. Il giorno dopo la mamma di Barbara chiede un chiarimento alla figlia, non capendo perché ora non riescono più a essere sincere tra di loro come prima. Barbara confessa alla madre di aver avuto paura di non essere all’altezza delle sue aspettative. Per dimostrare alla figlia di essere dalla sua parte, la madre decide di invitare Domenico a cena per conoscerlo meglio.

Barbara innamorata di Domenico

Durante la cena i genitori di Barbara scoprono che Domenico si è trasferito a Milano a causa del lavoro edile del padre, e che il giovane è nato e cresciuto ad Agrigento, mentre la madre aveva delle origini calabresi. Il padre della ragazza non nasconde di aver sperato in “qualcosa di più” per la figlia, mentre la madre dice di non voler interferire nella sua relazione con Domenico, perché vuole che Barbara sia felice. Come gli altri ragazzi dell’orchestra, anche Barbara accoglie con entusiasmo il ritorno del maestro Marioni come direttore per il saggio di fine anno. Nell’ultima puntata de “La Compagnia del Cigno”, in onda questa sera su Rai 1, Barbara e Domenico dovranno affrontate il padre del ragazzo che ostacola la loro relazione perché ritiene la ragazza di una classe sociale troppo alta per loro.

