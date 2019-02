Leonardo Mazzarotto è Matteo/ Grazie a Marioni si riavvicina al padre (La compagnia del cigno)

Nell’ultimo episodio della fiction La compagnia del cigno, andato in onda il 28 gennaio 2019, Matteo (Leonardo Mazzarotto) racconta agli amici che sua madre è morta e poi chiede scusa al maestro Marioni (Alessio Boni) per averlo attaccato con il violino. Proprio il violino è diventato un problema per Matteo, perché quello che ha noleggiato non suona bene. Sofia, per aiutare l’amico di cui è innamorata, organizza un concerto in piazza con gli altri ragazzi della compagnia, ma i soldi raccolti non sono sufficienti per comprare un nuovo violino. Ad aiutare Matteo, arriva Barbara che gli presta il prezioso violino del nonno. Matteo riesce anche ad avvicinarsi ulteriormente allo zio, in difficoltà dopo la fine della sua storia con Daniele. Quando il maestro Marioni annuncia che non dirigerà più il concerto di fine anno, Matteo crede che sia sua la colpa per aver aggredito il professore.

Matteo e il rapporto con Marioni

I ragazzi della compagnia del cigno provano a convincere la direttrice della Conservatorio ad affidare nuovamente a Marioni la conduzione dello spettacolo. La direttrice, colpita dalla richiesta dei ragazzi, propone quindi a Marioni una conduzione a due, ma il professore rifiuta. Matteo cerca in ogni modo di convincere il maestro Marioni a tornare a dirigere l’orchestra, ma Marioni è disperato per la decisione di Irene di abortire. Il ragazzo intuisce il dolore del professore e per stargli vicino simula un attacco di panico. Matteo chiede a Marioni di tornare ai suoi passi perché non vuole perdere un’altra persona a cui vuole bene. Il professore capisce che i suoi alunni hanno davvero bisogno di lui e rinuncia ai suoi progetti di vendetta sul giovane che ha investito la figlia. Nella prossima e ultima puntata di La compagnia del cigno Matte si riavvicina al padre e riceverà una dichiarazione d’amore da Sofia…

