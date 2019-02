GHEMON DUETTO CON DIODATO E CALIBRO 35/ Video, “una esecuzione alla Ennio Morricone” (Sanremo 2019)

«Le donne in quanto amiche, mamme, amanti, mal di testa e nemesi sono comunque state la mia influenza maggiore”. La canzone “Rose Viola” è stata scelta da Ghemon appositamente per il Festival di Sanremo 2019: “cambiare i nomi e le desinenze sarebbe stato troppo semplice. Dalle donne ho imparato la capacità di guardare ai dettagli, che a volte i maschi saltano a pie’ pari». Così Ghemon ha presentato la sua “Rose viola” con cui gareggia a questo Sanremo 2019. La caratteristica del brano è che è stato scritto dal punto di vista di una donna, soprattutto pensando alla cultura maschilista propria del rap da cui Giovanni Luca Picarieluo proviene. Una carriera decennale alle spalle anche non non ha mai sfondato tra il grande pubblico, non ha finora fatto una bella figura al festival, il suo pezzo non risalta e la sua performance è alquanto sciatta. Ma forse nella serata dei duetti scatterà qualcosa perché gli ospiti che ha invitato a duettare con lui sono di peso. Il primo è Diodato a cui rende il “favore” perché l’anno scorso era stato lui a ospitarlo nella serata dei duetti – in quel caso si trattava di Adesso.

GHEMON DUETTO CON CALIBRO 35 E DIODATO A SANREMO 2019

I Calibro 35 sono invece considerati il miglior gruppo rock oggi in circolazione in Italia, molto noti anche all’estero, autori di una sorta di progressive cinematografico perché si ispirano infatti alle colonne sonore dei film polizieschi degli anni 70. Strumentisti eccezionali sono molto amici con Ghemon: «Tommaso Colliva (produttore e bassista della band, ndr) ha prodotto i miei ultimi due dischi ed è un grande amico. Con Diodato c’è un’amicizia che si riflette tantissimo nella nostra esibizione. Abbiamo dato al brano un abito completamente diverso. Torna un po’ negli anni ’60, a una radice cinematica». Secondo indiscrezioni, la versione di Rose viola che eseguiranno sarà appunto molto cinematografica con spunti alla Ennio Morricone. Staremo a vedere.

VIDEO SANREMO 2019: GHEMON CANTA ROSE VIOLA





© RIPRODUZIONE RISERVATA