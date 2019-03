Jude Law e Phillipa Coan/ Dopo 4 anni di fidanzamento matrimonio a maggio in Francia

Jude Law e Phillipa Coan si sposano, dopo 4 anni di fidanzamento convoleranno in nozze il prossimo maggio in Francia. L’attore inglese di 46 anni prenderà in moglie la psicologa di 16 più giovane e con la quale condivide un feeling del tutto particolare. Dopo una vita sentimentale fatta di molte storie e poca stabilità con lei Jude ha trovato il giusto equilibrio e ha deciso così finalmente di sposarsi. A riportare al notizia è il Sun che specifica come la cerimonia si dovrebbe svolgere nel villaggio di Vaudelnay nel dipartimento della Marna. Qui infatti vivono i genitori dell’attore ed è meta per lui di vacanza ormai da molto tempo. C’è grande attesa per scoprire la lista degli invitati anche se probabilmente il tutto dovrebbe svolgersi tra pochi intimi e lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Aspettiamo ovviamente però di scoprire qualcosa in più, come per esempio gli abiti che indosseranno i due novelli sposini.

Jude Law e Phillipa Coan: l’anello conferma le nozze

Le nozze di Jude Law e Phillipa Coan sarebbero state confermate dalla presenza di un anello di fidanzamento sfoggiato al dito della splendida psicologa. I paparazzi d’oltremanica hanno infatti immortalato la mano della compagna dell’attore con un anello che mai era stato notato in precedenza. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2015 con l’attore colpito da un colpo di fulmine improvviso. Una donna che l’ha conquistato grazie alla sua intelligenza oltre che alla bellezza evidente a tutti. Anche se la lista degli invitati rimane ancora un mistero, ci sarà sicuramente Ewan McGregor attore proprio come Jude e suo amico di vecchia data. Si parla di una cerimonia all’antica e con niente di molto particolare come magari abbiamo visto fare ad altre star in passato.

