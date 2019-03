Jennifer Lopez sposa Alex Rodriguez/ Foto, la dedica e l’anello: “Lei ha detto sì!”

Jennifer Lopez ha detto di sì al fidanzato Alex Rodriguez. La celebre attrice convolerà a nozze per la quarta volta. “She said yes”, tradotto: “Lei ha detto sì”, queste le parole usate dal futuro sposo per condividere l’annuncio con gli estimatori. Anche la cantante ha condiviso lo stesso scatto che mostra le due mani che s’intrecciano esibendo un diamante da sogno nell’anulare di lei. Sullo sfondo, un meraviglioso tramonto, suggestivo quanto romantico, che ha fatto impazzire i fan della coppia portandosi a casa più di 4 milioni di like. Che la proposta fosse nell’aria, era stato annunciato proprio da Rodriguez. Pubblicando una stories con una citazione della scrittrice canadese Bianca Sparacino si leggeva: “L’anima gemella non è quella che ti completa. L’anima gemella è quella che ti ispira a completarti. L’anima gemella è quella che ti ama con così tanta convinzione, e così tanto amore, che risulta impossibile dubitare delle cose di cui puoi essere capace e ti aiuta a diventare esattamente tutto quello che desideri essere”.

Jennifer Lopez si sposerà a 49 anni per la quarta volta. Alex Rodriguez ex asso del baseball, di anni invece ne ha 43. I due sono fidanzati da circa un paio d’anni e, dopo essersi innamorati follemente, vogliono anche coronare il loro sogno d’amore, dicendosi di “sì” sull’altare. I due piccioncini, stanno trascorrendo una vacanza alle Bahamas. Questo per JLo è il quarto matrimonio dopo essersi sposata in precedenza con: Ojani Noa, Cris Judd, e Marc Anthony. La celebre artista ha anche due figli gemelli di 11 anni. Alex invece, si è ritirato dal baseball nel 2016 ed ha un matrimonio passato alle spalle e due figlie. Lo scorso 4 febbraio, in occasione dei due anni di fidanzamento, Jennifer Lopez aveva condiviso una bellissima dedica d’amore per il futuro marito: “Due anni di risate. Due anni di divertimento. Due anni di avventure. Di eccitazione, di crescita e di apprendimento. Di vera amicizia e di così tanto amore. Tu rendi il mio mondo un posto più bello, sicuro e stabile… nel mezzo della nostra vita in continua evoluzione e in continuo movimento, tu mi fai sentire come un’adolescente che ricomincia da capo”.

