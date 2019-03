Giorgio Mastrota sposa Flo Gutierrez/ Seconde nozze dopo quelle con Natalia Estrada

Giorgio Mastrota sposerà Flo Gutierrez, donna con la quale ha condiviso sette lunghi anni d’amore. Si tratta per l’uomo delle televendite del secondo matrimonio, dopo quello storico che lo aveva visto legarsi a Natalia Estrada negli anni novanta. La coppia ha già due bambini che si chiamano Matilde e Leonardo, ma Giorgio ha anche altri due figli ed è diventato da poco nonno. I due si sposeranno al Bormio e non a Milano come si era pensato in un primo momento. Non è nota al momento la lista degli invitati né tantomeno la data delle nozze che però dovrebbero essere imminenti. È stato lo stesso Mastrota ad annunciare a Detto Fatto le nozze con Floribeth Guiterrez la donna con la quale condivide le sue giornate e con la quale ha raggiunto un nuovo equilibrio nella sua vita. Presto arriveranno ulteriori informazioni in merito a una cerimonia di cui poi molti sperano di vedere le immagini.

Giorgio Mastrota sposa Flo Gutierrez: cambio di vita dopo le nozze

Oltre al matrimonio Giorgio Mastrota e Flo Gutierrez sono pronti a una nuova vita. I due infatti si trasferiranno in montagna. L’ha raccontato lo stesso re delle televendite che ha specificato come anche la cerimonia si svolgerà in alta quota e segnerà il loro trasferimento da Milano al Bormio. Qui Matilde inizierà le elementari e invece Leonardo l’asilo. Una decisione che porta a un cambiamento molto importante, ma non una novità in famiglia. Questo perché Natalia, la sua figlia maggiore, vive da diverso tempo in montagna praticando a livello agonistico lo sci alpino. La ragazza abita a Chamonix, ma precedentemente ha vissuto un lungo periodo proprio a Bormio località che quindi Giorgio conosce molto bene. Di recente l’uomo ha acquistato una casa e ha deciso di farla ristrutturare per poi andarci a vivere.

