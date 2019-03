Paris Jackson tenta il suicidio/ La figlia di Michael si taglia le vene: ecco perché

Paris Jackson ha tentato il suicidio. La figlia di Michael Jackson avrebbe provato a togliersi la vita all’interno della sua abitazione a Los Angeles. Lo riporta il sito TMZ, secondo cui la polizia e i soccorsi medici hanno ricevuto una chiamata intorno alle 7.30, proprio dalla casa della ragazza. Paris-Michael Katherine Jackson, modella, attrice e attivista, seconda e unica figlia femmina del rinomato cantante e di Debbie Rowe, avrebbe tentato di uccidersi tagliandosi le vene: condotta in ospedale le sue condizioni sarebbero al momento stabili. Secondo le prime ricostruzioni che arrivano dagli Usa da fonti vicine alla famiglia, il tentato suicidio della 20enne potrebbe essere riconducibile all’uscita del documentario Leaving Neverland che ha riportato d’attualità le accuse di pedofilia nei confronti di Michael Jackson.

Paris Jackson, figlia Michael tenta suicidio

Nelle ultime ore Paris Jackson si era esposta pubblicamente a favore del padre Michael dopo l’uscita del documentario Leaving Neverland in cui due uomini accusavano l’interprete morto nel 2009 di aver abusato sessualmente di loro quando erano bambini. Come riportato da askanews, la ragazza in un primo momento era rimasta in silenzio:”Non è il mio ruolo e non c’è nulla che io possa dire che non sia già stato detto”. Paris successivamente ha elogiato il cugino Taj Jackson, che ha condotto una campagna mediatica contro il documentario per realizzare un controfilm. Taj sta facendo un lavoro perfetto. Lo sostengo ma non è il mio ruolo”. Su Twitter ai fan, riferendosi al padre Michael Jackson, poi ha detto:”Pensate davvero che sia possibile cancellare il suo nome? Credete ne abbiano anche una sola possibilità?”. Oggi la notizia del tentato suicidio: Paris ha ceduto dinanzi alle forti pressioni di questo complicato momento?

